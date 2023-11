Countdown läuft: Noch 100 Tage bis zum Weltjugendfestival in Russland

In genau 100 Tagen beginnt in Russland das Weltjugendfestival. Daran sollen insgesamt 20.000 junge Besucher aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, internationale Zusammenarbeit, Kultur, Wohltätigkeit und Sport teilnehmen. Die Hälfte davon sind ausländische Gäste.

Am 21. November beginnt der Countdown bis zum Start des Weltjugendfestivals 2024 in Russland. Die Veranstaltung beginnt in genau 100 Tagen. Anlässlich des Countdowns haben die Organisatoren beschlossen, die Beleuchtung bekannter architektonischer Wahrzeichen in mehreren russischen Städten zu verändern. Sie werden am Dienstagabend in den typischen Farben des Festivallogos erstrahlen.

In einigen Gastgeberstädten wie Moskau, Tscheljabinsk, Jekaterinburg, Jaroslawl, Wladiwostok, Sankt Petersburg, Krasnojarsk und Nischni Nowgorod sind festliche Veranstaltungen geplant, um die Vorfreude auf das Festival zu feiern.

Gemäß einem Erlass des russischen Präsidenten wird das Weltjugendfestival vom 1. bis 7. März 2024 im Sirius-Zentrum in Sotschi stattfinden. Nach dem Hauptprogramm haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an einem regionalen Programm teilzunehmen.

Ziel des Festivals ist, die globale Jugendgemeinschaft zu vereinen und die Jugendrolle in den internationalen Beziehungen zu fördern. Insgesamt werden 20.000 Gäste im Alter von 18 bis 35 Jahren aus den Bereichen Wirtschaft, Medien, Bildung, Wissenschaft, internationale Zusammenarbeit, Kultur, Freiwilligenarbeit, Wohltätigkeit und Sport erwartet, darunter 10.000 ausländische Teilnehmer. Erstmals in der Geschichte des Festivals haben auch Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen.

An der Organisation sind 5.000 Freiwillige beteiligt, darunter rund 250 Einwohner der Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie der Gebiete Saporoschje und Cherson.

Russland war in seiner Geschichte bereits dreimal Gastgeber des Weltjugendfestivals: in den Jahren 1957, 1985 und 2017. Zum Vorsitzenden des Organisationskomitees wurde Sergei Kirijenko, Erster Stellvertretender Leiter der Präsidialverwaltung, ernannt. Der Vertreter des Kremls betonte, dass bei den Vorbereitungen alle in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen sorgfältig genutzt werden.

