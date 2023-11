Russland will Adoptionen in Ländern mit drohendem Geschlechtswechsel verbieten

Abgeordnete der Staatsduma wollen die Adoption russischer Kinder für Länder verbieten, wo Geschlechtsumwandlungen erlaubt sind. Begründet wird dies damit, dass es andernfalls unmöglich sei, "einem adoptierten Kind zu garantieren, dass es später nicht in einer gleichgeschlechtlichen Familie landet" und dann körperlich unversehrt bleibt.

Quelle: Gettyimages.ru © Mizina

Die russische Staatsduma hat einen Gesetzentwurf vorbereitet, der die Adoption von Kindern für Adoptiveltern aus solchen Länder verbietet, wo Geschlechtsumwandlungen vorgenommen werden dürfen. Wassili Piskarjow, der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses der Staatsduma, erklärte, dass damit sowohl eine Geschlechtsumwandlung auf dem Papier als auch ein chirurgischer Eingriff gemeint sei. Das Gesetz sei notwendig, um "einem adoptierten Kind zu garantieren, dass es nicht in einer gleichgeschlechtlichen Familie landet", sagte er. "Wir sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Kinder in einem normalen sozialen Umfeld und mit traditionellen Familienwerten aufwachsen". Russisches Justizministerium will internationale LGBT-Bewegung als extremistisch einstufen Der Parlamentarier stellte klar, dass das Gesetz in erster Linie darauf abziele, die Adoption in NATO-Länder zu verbieten. Geschlechtsumwandlungen sind aber auch in einer Reihe von Russland freundlich gesinnten Ländern erlaubt, darunter in der Türkei, in Iran, Aserbaidschan, Ägypten, Brasilien und Argentinien. Im Sommer unterzeichnete Präsident Wladimir Putin ein Gesetz, das in Russland eine Geschlechtsumwandlung verbietet. Ärzten ist es untersagt, dafür geeignete chirurgische Eingriffe vorzunehmen, außer im Falle der Behandlung "angeborener physiologischer Anomalien". Hormonbehandlungen sind ebenso verboten, und Standesämter dürfen die Dokumente einer Person diesbezüglich nicht mehr ändern, auch nicht auf der Grundlage ärztlicher Bescheinigungen über eine vollzogene Geschlechtsumwandlung. Darüber hinaus ist eine Geschlechtsumwandlung eines Ehepartners nun ein möglicher Grund für die Annullierung dieser Ehe. Eine weitere Klausel verbietet auch innerhalb Russlands solchen Paaren, bei denen einer der Partner eine Geschlechtsumwandlung vornehmen ließ, noch Kinder zu adoptieren. Mehr zum Thema - Russische Staatsduma: Regenbogen sollte nicht mit LGBT in Verbindung gebracht werden

