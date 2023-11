Russland installiert weitere nuklearfähige Rakete in Startsilo

Laut Russlands Verteidigungsministerium ist eine weitere atomfähige Interkontinentalrakete mit Awangard-Gleitflugkörper in einem Silo in der Ural-Region Orenburg installiert worden. Es handele sich dabei um eine Reaktion auf die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems.

Quelle: Sputnik © Das russische Verteidigungsministerium

Eine weitere atomfähige Interkontinentalrakete mit Hyperschall-Gleitflugkörper vom Typ Awangard sei in einem Startsilo im südlichen Ural Russlands installiert worden. Dies teilte das russische Militär am Donnerstag mit. Die Behörde veröffentlichte außerdem eine entsprechende Videoaufnahme, auf der der Transport und die Installation der Rakete zu sehen sind. In der Mitteilung heißt es: "Im Gebiet Orenburg wird der Jasnenski-Raketenverbund mit Awangard-Raketensystemen weiterhin umgerüstet." Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium am 20. Oktober über die Einbringung einer Awangard-Komplex-Rakete in ein Silo der Anlage der Strategischen Raketentruppen in der Region Orenburg berichtet. Damals erklärte das russische Verteidigungsministerium: "Die Umsetzung der für 2023 geplanten Maßnahmen zur Aufrüstung der Strategischen Raketentruppen mit einem Raketensystem mit Hyperschallblock wird die Kampffähigkeit der strategischen Nuklearstreitkräfte unseres Landes erhöhen." Awangard ist ein neuer russischer strategischer Raketenkomplex mit einem Hyperschall-Gleitflugkörper. Die Rakete kann sowohl konventionelle als auch atomare Sprengköpfe tragen. Offiziell hieß es, dass der Hyperschall-Gleitflugkörper eine Geschwindigkeit von etwa 27 Mach (ungefähr 30.000 Kilometern pro Stunde) entwickelt und während des Fluges gesteuert werden kann. Das russische Militär betonte, dass Awangard eine Reaktion auf den Aufbau des amerikanischen Raketenabwehrsystems sei. Im März 2021 gab der russische Präsident Wladimir Putin bekannt, dass der Awangard-Gleitflugkörper im Flug Temperaturen von fast 2.000 Grad Celsius erreiche und steuerbar sei. Er sagte: "Die Temperatur auf der Oberfläche der Sonne beträgt etwa 6.000 Grad. Und an der Spitze unseres neuesten Raketensystems Awangard erreicht die Temperatur fast 2.000 Grad Celsius. Es geht um Materialwissenschaft. Aber gleichzeitig wird ein Steuersignal übertragen und die Waffe wird gelenkt." Mehr zum Thema – Russland versetzt Interkontinentalraketen vom Typ Sarmat "Satan II" in Kampfbereitschaft

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.