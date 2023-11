Präsidentschaftswahl in Russland 2024: Putin hat sich noch nicht entschieden

Im März 2024 finden Präsidentschaftswahlen in Russland statt. Bislang hat noch niemand eine Kandidatur angekündigt. Es sei zudem noch offen, ob der amtierende Präsident Russlands Wladimir Putin wieder kandidieren werde, erklärte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

Russlands Präsident Wladimir Putin hat noch nicht entschieden, ob er nach Ablauf seines derzeitigen Mandats im Jahr 2024 nochmals kandidieren wird. Dies verkündete der Kremlsprecher, Dmitri Peskow, am Montag vor Journalisten. Der Beamte kommentierte damit einen Bericht der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant, wonach Präsident Putin im März 2024 kandidieren könnte. Bislang hat noch niemand eine Kandidatur angekündigt. Peskow sagte in diesem Zusammenhang lediglich: "Diesbezüglich wurde noch keine Entscheidung getroffen." Peskow fügte hinzu, es klar sei, dass dieses Thema zunehmend die Aufmerksamkeit von Politikwissenschaftlern und Spezialisten auf sich ziehe. Peskow: Putin hat in Russland keine Konkurrenten Auf die Frage, ob er sich zur Wahl stellen werde, hatte der russische Staatschef bei dem Östlichen Wirtschaftsforum im September geantwortet, er werde sich entscheiden, sobald der Termin für die nächsten Wahlen feststehe. Nach russischem Recht sollte die Präsidentschaftswahl Mitte März stattfinden, aber der Föderationsrat, das Oberhaus des russischen Parlaments, wird das genaue Datum der Wahl voraussichtlich erst im Dezember bekannt geben. Putin wurde bereits viermal zum Präsidenten gewählt und hatte das Amt zwischen 2000 und 2008 sowie seit 2012 inne. Aufgrund der Änderungen der russischen Verfassung, die nach einem Referendum im Jahr 2020 eingeführt worden waren, kann er für zwei weitere Amtszeiten kandidieren – in den Jahren 2024 und 2030. Anfang Oktober schlug das Oberhaupt der russischen Republik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, vor, die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr wegen des anhaltenden Konflikts mit der Ukraine ausfallen zu lassen. Das tschetschenische Oberhaupt lobte Putins Tätigkeit und bezeichnete ihn als die einzige Person, "die unser Land heute verteidigen kann." Der Kreml erklärte jedoch, dass die Wahlen nach dem geltenden Recht abgehalten würden. Peskow bezeichnete Putin als den führenden Politiker des Landes und fügte hinzu, dass es anderen Kandidaten schwerfallen dürfte, mit ihm zu konkurrieren. Mehr zum Thema – Ukraine: Ex-Selenskij-Berater Arestowitsch will bei nächsten Präsidentschaftswahlen kandidieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.