Umfrage: Mehrheit der Russen befürwortet Verbot fremdsprachiger Werbeschilder

Der Staatsduma wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, wonach Werbeschilder in Russland künftig nur noch in russischer Sprache angebracht werden dürfen. Darüber hinaus sollen auch Wohnanlagen und Siedlungen keine ausländischen Namen mehr tragen dürfen. "Das Hauptziel der Gesetzesinitiative ist es, die russische Sprache zu schützen und die Verwendung von Anglizismen und Fremdwörtern in ganz Russland deutlich einzuschränken", heißt es in der Begründung.

Die Verfasser argumentieren, dass in verschiedenen Branchen "aggressiv" in einer Fremdsprache für laufende Rabatte, Schlussverkäufe und Aktionen geworben werde. "Es sollte unmöglich sein, auf Schildern und in Schaufenstern Aufschriften wie 'Coffee', 'fresh', 'Sale', 'Shop', 'open' usw. zu verwenden", heißt es in dem Dokument. Die Anforderungen gelten nicht für Marken und Handelsnamen.

Außerdem schlugen die Verfasser vor, das Werbegesetz dahingehend zu ändern, dass Werbung immer ins Russische übersetzt wird und "inhaltlich identisch, in der Platzierung und in der technischen Gestaltung gleichwertig" bleibt.

Sollte das Gesetz angenommen werden, würde es am 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Forschungszentrums des Portals Superjob befürwortet etwas mehr als die Hälfte der Russen die Initiative. So gaben 53 Prozent der Befragten an, dass sie die Maßnahme gut finden, mit Kommentaren wie "In unserem Land sollte man alles verstehen können" und "Wir müssen die russische Sprache schützen". Die meisten Befürworter sind über 45 Jahre alt (77 Prozent) und sprechen kein Englisch (67 Prozent).

Ein Viertel der Befragten stimmte dagegen, weil es "keinen Sinn macht, die bestehenden Namen zu ändern" und es "eindeutig wichtigere Dinge gibt, die finanziert werden müssen". Weitere 22 Prozent waren unentschieden und halten es für einen guten Kompromiss, beide Sprachen zu verwenden.

Die Umfrage wurde russlandweit vom 3. bis 7. November durchgeführt. Insgesamt nahmen 1.600 Personen über 18 Jahren daran teil.

Anfang des Jahres hatte die Staatsduma ein Gesetz verabschiedet, das die Verwendung von Fremdwörtern im öffentlichen Bereich verbietet, es sei denn, es handelt sich um Begriffe, für die es im Russischen keine allgemein gebräuchlichen Entsprechungen gibt.

