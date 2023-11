Vorsitzende des russischen Föderationsrats schlägt Glücksministerium vor

Glück kann man bekanntlich nicht kaufen, aber staatlich auswerten, meint die Vorsitzende des russischen Föderationsrates. Sie schlägt ein Glücksministerium vor, das prüfen soll, inwieweit neue Gesetze die Bevölkerung zufriedener machen.

Quelle: Gettyimages.ru © molchanovdmitry

Walentina Matwijenko, die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, sagte am Wochenende auf der Expo "Russland 2023", sie träume von einem Glücksministerium für Russland. Alle Entscheidungen und Gesetze sollten diese Behörde durchlaufen – mit dem Ziel, herauszufinden, ob "ein neues Gesetz oder ein neuer Regierungserlass die Menschen glücklicher machen". Allerdings habe ihr Vorhaben derzeit nicht viele Anhänger, so Matwijenko. "Bitte schließen Sie sich an. Ich denke, die Zeit wird kommen, und wir schaffen in Russland ein Ministerium für Glück. Sie haben die Chance, Ministerin zu werden", sagte sie zu einer jungen Frau, die eine entsprechende Frage gestellt hatte. Die Idee ist nicht neu. Matwijenko, die seit 2011 den Föderationsrat leitet, hatte sie bereits bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagen. Dort gibt es seit 2016 eine Behörde, die sich für soziales Wohlergehen und Zufriedenheit einsetzt. Neue Prognose für Russland: Bevölkerungsrückgang bis 2046 Matwijenko hatte sich 2018 auch für die Einrichtung eines "Ministeriums für Einsamkeit" ausgesprochen, das sich mit den Problemen älterer Menschen befassen soll. "Wir müssen alle möglichen Formate nutzen, damit sich ältere Menschen nicht einsam fühlen", sagte sie. Sie bezog sich dabei auf Erfahrungen aus Großbritannien, wo ein ähnliches Ministerium eingerichtet wurde. Laut dem diesjährigen "World Happiness Report", der Menschen in 137 Ländern nach ihrer Zufriedenheit mit ihrer Lebenssituation befragt, liegen Finnland, Dänemark und Island an der Spitze. Unter den Top Ten befinden sich außerdem Israel, die Niederlande, Schweden, Norwegen, die Schweiz, Luxemburg und Neuseeland. Deutschland liegt auf Platz 16, Russland auf Platz 70 und Afghanistan auf dem letzten Platz. Mehr zum Thema - Moskau verzeichnet niedrigste Arbeitslosigkeit unter G20-Metropolen

