Russland: Staatsduma debattiert über striktere Abtreibungsregeln

In Russland könnten die Abtreibungsregeln verschärft werden. Frauen könnte es untersagt werden, eine Schwangerschaft abzubrechen, wenn der Vater des Kindes nicht zustimmt. In Privatkliniken könnten Abtreibungen vollständig verboten werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Blue Planet Studio

Der Gesundheitsausschuss der russischen Staatsduma erwägt eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, berichtet die Zeitung RBK. Entsprechende Initiativen wurden am 27. Oktober diskutiert. Es sprachen sowohl Abgeordnete als auch Vertreter öffentlicher Organisationen. Unter anderem wurde der Vorschlag diskutiert, dass eine Frau ihre Schwangerschaft nur mit Zustimmung des Vaters des Kindes abbrechen kann, ein minderjähriges Mädchen nur mit Zustimmung ihrer Eltern. Nach den geltenden Gesetzen kann die Entscheidung ohne die Zustimmung anderer Personen getroffen werden. Die Änderungen würden Abtreibungen acht Wochen (derzeit zwölf Wochen) nach der Befruchtung verbieten und es Vergewaltigungsopfern ermöglichen, den Eingriff spätestens nach zwölf Wochen (derzeit 22 Wochen) nach dem Vorfall durchführen zu lassen. Frauen müssten sich außerdem vor der Abtreibung obligatorisch beraten lassen, dabei soll ihnen das schlagende Herz des Babys während einer Ultraschalluntersuchung gezeigt werden. Auch Privatkliniken wäre die Durchführung von Abtreibungen verboten, während die "Ermutigung" oder "Propaganda" mit Strafen geahndet würde. Auch Strafen für illegal durchgeführte Abtreibungen würden erhöht. Russland: Gesundheitsministerium will Verkauf von Abtreibungspillen einschränken Der Abgeordnete Dmitri Gussew argumentierte, dass "der Embryo eine Seele hat". Außerdem hätten Mutter und Vater bei der Erziehung des Kindes die gleichen Rechte, daher sollte die Entscheidung über den Schwangerschaftsabbruch von beiden Elternteilen getroffen werden. "Wir nehmen an, dass mein Körper rein meine Angelegenheit ist. Das heißt, die Frau trifft die Entscheidung. Frage: Wenn wir in unserem Land anerkennen, dass ein Kind im Mutterleib bereits eine Seele hat, dann sind es laut Familiengesetzbuch Vater und Mutter, die die gleichen Rechte gegenüber Kindern haben. Dann sollte es das gleiche Recht des Vaters sein, über eine Abtreibung zu entscheiden", sagte Gussew. Inga Jumaschewa, Leiterin der Stiftung zur Erhaltung und Stärkung traditioneller spiritueller und moralischer Werte, ging noch weiter und sagte, dass ohne entsprechende Änderungen "ein Sieg in Russlands spezieller Militäroperation unmöglich" sei: "Abtreibung nach Belieben ist der Mord an einer unschuldigen Person aufgrund von Unannehmlichkeiten, Inkompetenz, Krankheit und Unzeitgemäßheit. Wir müssen das Böse als böse bezeichnen und alles dafür tun, damit es weniger davon gibt." Zudem könnten Abtreibungen künftig ausschließlich in staatlichen Kliniken durchgeführt werden. Die Initiative, Abtreibungen von der gesetzlichen Krankenversicherung auszuschließen und die Fristen zu verkürzen, wird laut Medienberichten von der Russisch-Orthodoxen Kirche aktiv unterstützt. Laut RBK sollen die vorgeschlagenen Änderungen innerhalb eines Monats geprüft werden. Danach könnten sie der Staatsduma für eine allgemeine Debatte und eine mögliche Abstimmung vorgelegt werden. In Russland kommt es wiederholt zu Forderungen, die Abtreibungsgesetze zu verschärfen. Die Kinderrechtsbeauftragte der Republik Tatarstan Irina Wolynez hat im September vorgeschlagen, Abtreibungen in Privatkliniken zu verbieten. Die Staatsduma lehnte ihren Vorschlag mit der Begründung ab, dass dies zu einem Anstieg illegaler Abtreibungen und einem Anstieg der Kindersterblichkeit führen könnte. Im August hatte die Republik Mordwinien als erste russische Region offiziell die Förderung der Abtreibung verboten. Das Ermutigen von Frauen, ihre Schwangerschaft abzubrechen, wird dort nun mit Geldstrafen geahndet. Der bekannte Demograf Alexei Rakscha schrieb auf Telegram, dass die Geburtenrate aufgrund von Abtreibungsbeschränkungen oder -verboten nicht steige. Als Beispiel dafür nannte er Polen, wo mit einem strikten Abtreibungsverbot ein rekordverdächtiger Rückgang der Geburtenrate zu beobachten ist. "Die Geburtenrate wird auf ganz andere Weise erhöht", betonte er. Im Jahr 2022 wurden in Russland 506.000 Abtreibungen durchgeführt, davon ein Fünftel in kommerziellen Kliniken, berichtet die Zeitung Wedomosti unter Berufung auf die staatliche Statistikbehörde. Mehr zum Thema - "Wir müssen in die Zukunft schauen" – Russische Republik senkt Abtreibungsrate um 42 Prozent

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.