Kleine Weingüter in Russland auf dem Vormarsch: Rekordproduktion von Bauernwein erwartet

Wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtet, geht die Regulierungsbehörde Roskatschestwo davon aus, dass in diesem Jahr mit einem Rekord bei der Herstellung von Landweinen in Russland zu rechnen ist. Im kommenden Jahr soll sogar die Grenze von einer Million Liter überschritten werden.

In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der Betriebe, die in Russland Wein erzeugen, um das Dreieinhalbfache gestiegen, und das Produktionsvolumen hat sich verdreifacht, so Roskatschestwo. Die kleinen Betriebe sind dabei der sich am aktivsten entwickelnde Teil des Weinmarktes. Vertreter der Regulierungsbehörde betonen:

"Experten sagen voraus, dass das Jahr 2023 ein Rekordjahr für die Produktion auf kleinen Weinbaubetrieben sein wird."

Schon jetzt haben die bäuerlichen Weinkellereien und landwirtschaftlichen Genossenschaften rund 422.000 Liter Wein produziert, doppelt so viel wie im Jahr 2022, berichtet RIA Nowosti weiter. Experten führen diese aktive Entwicklung der kleinen Weinproduzenten auf die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren und die aktive staatliche Unterstützung zurück. Die Agentur erklärt:

"Laut Olesja Bunjaewa, Abteilungsleiterin für Forschung und Förderung inländischer Weinprodukte von Roskatschestwo, ist der Anteil der Landwirte am Gesamtvolumen der russischen Weinproduktion noch nicht so groß, aber diese Weingüter spielen eine wichtige Rolle, indem sie eine breite Palette von Weinen in kleinen Auflagen produzieren. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 produzierten sie etwa 25 Prozent aller in Russland unter geschützten geografischen Angaben hergestellten Weintypen."

Zuvor wurde berichtet, dass russische Schaumweine fast 70 Prozent des Marktes im Land ausmachen, während die Beliebtheit ausländischer Weine in Russland in den vergangenen zwei Jahren ein Rekordtief erreichte. Außerdem wurde festgestellt, dass nach der Einführung der antirussischen Sanktionen die Produktion von heimischem Wein im Allgemeinen enorm angestiegen ist. So wurden im Jahr 2022 13 Prozent mehr Wein produziert als im Jahr zuvor. Und in nur sechs Jahren hat sich die Weinproduktion sogar fast verdoppelt.

Mehr zum Thema - Wein-Rückschlag: Russland verlängert erhöhte Zölle auf Weine aus unfreundlichen Ländern