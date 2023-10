Initiative in Russland: Vegetarismus für Kinder sollte per Gesetz verboten werden

In dem Aufruf an den Vorsitzenden des Staatsduma-Ausschusses für Gesundheitsschutz hieß es, dass Vegetarier einen Mangel an den Vitaminen B12 und D aufweisen, was besonders für Neugeborene und Kleinkinder gefährlich sei.

Quelle: www.globallookpress.com © Alexander Pohl/imago-images

Irina Wolynez, die Beauftragte für Kinderrechte in der russischen Republik Tatarstan und Gründerin des Nationalen Elternkomitees, hat vorgeschlagen, die Frage des Verbots von Vegetarismus und Rohkost für Minderjährige auf legislativer Ebene zu prüfen. Der Appell wurde an Badma Baschankajew, den Vorsitzenden des Staatsduma-Ausschusses für Gesundheitsschutz, gerichtet. Wolynez erinnerte daran, dass in den letzten zehn Jahren alternative Ernährungsweisen, einschließlich des Veganismus und seiner verschiedenen Varianten, zu einem weltweiten Trend wurden. Sie wies darauf hin, dass jedoch Vegetarier einen Mangel an den Vitaminen B12 und D aufweisen, die für die Bildung und das normale Funktionieren des Bewegungsapparates, insbesondere des Knochenskeletts, wichtig seien. Besonders Neugeborene und Kleinkinder seien daher gefährdet. Darüber hinaus litten ausschließlich vegetarische Kost essende Kinder eher an einem Mangel an Eiweiß, Eisen, Kalzium, Zink und Jod, was zu Anämie, Neurasthenie, schwerer Verkümmerung, motorischen Störungen, neurologischen Funktionsstörungen, einer Unausgewogenheit der Schilddrüsenhormone, Verstopfung und Karies führe, sagte Wolynez. Analyse Preistreiberei bei Lebensmitteln für Extraprofite: Bundesregierung setzt Kontrollgesetz nicht um Fehlende Gesetze, um Vegetarismus zu bekämpfen Die Frage des Verbots von Vegetarismus und des Verzehrs von Käse in Bezug auf Minderjährige, insbesondere Kinder in den ersten Lebensjahren, sei jedoch nicht gesetzlich geregelt. Es gebe keine Bestimmungen in der russischen Gesetzgebung, die Eltern bestrafen könnten, wenn sie ihre Kinder zwingen, Rohkost zu essen und Vegetarismus ohne medizinische Notwendigkeit zu praktizieren, stellte Wolynez fest. Dies führe dazu, dass es derzeit schwierig sei, schädliche alternative Ernährungsweisen zu bekämpfen, unter denen Kinder leiden, weil ausschließliche Rohkost und Vegetarismus bisher nicht als lebens- und gesundheitsgefährdende Ernährungsweisen anerkannt und nicht mit abweichendem Verhalten in Verbindung gebracht würden. "In Anbetracht der obigen Ausführungen bitte ich Sie zum Schutz der Rechte und Interessen der Kinder, auf gesetzlicher Ebene ein Verbot des Vegetarismus und des Verzehrs von Käse für Minderjährige zu erwägen", heißt es im Text des Aufrufs. Mehr zum Thema – Österreichs Bundeskanzler: Warmes Essen für Arme? Ab zu McDonald's

