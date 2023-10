Drohnenangriff auf Gebiet Belgorod: Mindestens drei Tote

Bei einem Drohnenangriff ukrainischer Einheiten auf das Gebiet Belgorod sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow betont, befindet sich unter den Todesopfern ein Kind. Zwei weitere Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: Sputnik

In der Nacht zum Donnerstag haben Kiews Truppen das russische Gebiet Belgorod erneut mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des Gouverneurs Wjatscheslaw Gladkow schoss die Luftabwehr das Flugobjekt ab, wodurch es am Stadtrand von Belgorod abstürzte. Bei der Explosion wurden zwei Wohnhäuser praktisch zerstört, mehrere Wohnhäuser und Autos wurden beschädigt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Die Leiche eines dritten Todesopfers, eines Kindes, wurde ebenfalls aus den Trümmern geborgen. Gebiet Kursk: Mehrere Siedlungen und Krankenhaus nach Drohnenangriff ohne Strom Zwei weitere Menschen befinden sich in sehr ernstem Zustand auf der Intensivstation und erhalten alle notwendige Hilfe, so Gladkow weiter. Ein Mann liegt im Koma. Er erlitt Verbrennungen an den Atemwegen sowie den oberen und unteren Gliedmaßen. Eine zweite Verletzte kam mit einem Beinbruch und einer Gehirnerschütterung davon. Gladkow äußerte den Angehörigen der Opfer sein tiefstes Beileid und versprach ihnen alle erforderliche Hilfe. Außerdem kündigte der Gouverneur an, dass mehrere Veranstaltungen in der Stadt im Zusammenhang mit dem Vorfall verschoben werden. Mehr zum Thema – Drohnenangriff auf syrische Militärakademie fordert Todesopfer

