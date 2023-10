Zwei Züge kollidieren in Moskauer U-Bahn – mehrere Verletzte

In der Moskauer U-Bahn-Station Petschatniki im Südosten der Stadt sind am Mittwoch zwei Züge kollidiert. Fünf Personen wurden verletzt. Die Zugverbindung auf der Strecke wurde teilweise unterbrochen.

Quelle: Sputnik © Russisches Katastrophenschutzministerium

Ein Zug, der ohne Passagiere aus einer Abstellhalle unterwegs war, stieß auf einen Zug, der auf der Haltestelle stand, teilte das Moskauer Verkehrsamt am Mittwochmorgen mit. Der Unfall ereignete sich in der U-Bahn-Station Petschatniki im Südosten der Stadt. Bei dem Vorfall seien nach vorläufigen Angaben fünf Personen verletzt worden, unter anderem der Lokführer. Sie erhielten die nötige Hilfe, schrieb der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin auf Telegram. Die Zugverbindung auf der Strecke wurde unterbrochen. Kommende Passagiere werden gebeten, Busse als Schienenersatzverkehr zu nutzen. Die Gründe für den Vorfall werden ermittelt. In den sozialen Netzwerken geteilte Videos zeigen, dass viele Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge vor der U-Bahn-Station warten. Mehr zum Thema – Einem studentischen Scherz entsprungen: Moskau eröffnet vorzeitig drei neue Metrostationen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.