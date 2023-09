Staatsduma beschließt neues Gedenkdatum – Tag der Wiedervereinigung mit vier neuen Regionen

Am Dienstag hat Russlands Staatsduma den Tag der Wiedervereinigung mit vier neuen Regionen bestimmt. Das neue Gedenkdatum soll jedes Jahr am 30. September gefeiert werden. Die Abgeordneten unterstützten den Gesetzentwurf einstimmig.

Quelle: Sputnik © Sergei Karpuchin

Während einer Plenarsitzung am Dienstag hat die Staatsduma des russischen Parlaments ein neues Gedenkdatum festgesetzt. Nun feiert Russland am 30. September jedes Jahres den Tag der Wiedervereinigung mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie den Gebieten Cherson und Saporoschje. Die Abgeordneten verabschiedeten einstimmig den entsprechenden Gesetzentwurf, der zuvor vom Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen worden war. Der Duma-Vorsitzende, Wjatscheslaw Wolodin, erklärte diesbezüglich wie folgt: "Das vom Präsidenten eingebrachte Gesetz wurde von der Staatsduma mit Vorrang verabschiedet. Alle Fraktionen unterstützten die Entscheidung einstimmig." Regionalwahlen in Russland: Erstmals in den neuen Regionen durchgeführt Die Bedeutung des Feiertages für die neuste Geschichte Russlands bekräftigte Wolodin damit, dass die Einwohner der vier neuen Regionen seit vielen Jahren ihr Recht auf ihre Muttersprache, Geschichte, Kultur und ihren Glauben schützten. Sie hätten sich dafür entschieden, mit Russland zusammen zu sein. Daher sei es richtig, dass der Tag, als die Regionen nach Russland zurückkehrten, im nationalen Gedächtnis bleibe. In einer Notiz zu dem Gesetzentwurf wird betont, dass die Wiedervereinigung mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie den Gebieten Saporoschje und Cherson auf der Grundlage historischer Gemeinsamkeiten mit Russland erfolgt ist. Weiter heißt es, die Wiedervereinigung "ist das Ergebnis der Willensbekundung von Millionen Menschen, die ihr unabdingbares Recht umsetzten, frei und ohne äußere Einmischung ihren politischen Status sowie ihre wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung zu bestimmen". Die Abkommen über die Eingliederung der vier Regionen wurden am 30. September 2022 im Moskauer Kreml unterzeichnet. Mehr zum Thema – Putins Rede vor der Unterzeichnung des Abkommens über Beitritt neuer Gebiete zu Russland

