Putin: Russland braucht keine Söldner

Russland braucht keine Söldner. Mit dieser Aussage hat Wladimir Putin Spekulationen zurückgewiesen, wonach Nordkorea den Russen die Entsendung von Soldaten zugesagt habe. Es gebe so viele Freiwillige in Russland, dass für derartige Maßnahmen keine Notwendigkeit bestehe.

Quelle: AFP © Olga MALTSEVA / AFP

Russland hat keinen Bedarf an ausländischen Kämpfern, weil sich sehr viele Russen allein in diesem Jahr zum Militärdienst gemeldet haben. Das erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag. Hintergrund waren Spekulationen in den Medien über die Rekrutierung von ausländischen Söldnern. Putin bezeichnete diese Spekulationen nach einem Treffen mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gegenüber Journalisten in Sotschi als "völligen Unsinn". Russland "hat es nicht nötig, Menschen aus dem Ausland zu Kampfhandlungen einzuladen", fügte er hinzu. Analyse Podoljaka: Initiative auf der ganzen Front bei Russland – Frequenz Wolga rettet ukrainische Leben Der russische Präsident ging damit auf eine Frage zu Spekulationen im Westen ein, wonach Nordkorea bei einem Treffen Putins mit Kim Jong-un Anfang dieser Woche die Entsendung von Soldaten zugesagt haben könnte. Putin erinnerte die Journalisten an die bisher 270.000 freiwilligen Verpflichtungen zum Militärdienst in diesem Jahr und stellte dann fest, dass diese Zahl bereits überholt sei. "Stand heute Morgen gibt es 300.000 Verträge", sagte er und lobte die "höchste patriotische Gesinnung", die die Russen motivierten, sich freiwillig zum Militärdienst zu melden. Die Soldaten seien auch mit "hochmodernen Waffen und Hardware" ausgestattet worden, fügte er hinzu. Lukaschenko schaltete sich ein, um darauf hinzuweisen, dass amerikanische Söldner "bereits für die Ukrainer kämpfen", und beschuldigte die USA und einige ihrer NATO-Verbündeten – allen voran Polen –, ebenfalls reguläre Truppen entsenden zu wollen. Anfang Juli schätzte das russische Außenministerium, dass sich seit der Eskalation des Konflikts im Februar 2022 fast 12.000 ausländische Kämpfer den ukrainischen Streitkräften angeschlossen hätten, von denen aber nur noch etwa 2.200 aktiv seien. Der Rest sei entweder gestorben oder habe das Land wieder verlassen, so Moskau, da Kiew sie "meist als Kanonenfutter für Fleischangriffe" ohne Rücksicht auf ihr Leben eingesetzt habe. Der US-Sender ABC News berichtete Mitte August, dass die Opferrate in einigen Einheiten ausländischer Kämpfer während der "Sommeroffensive" 85 Prozent erreicht habe, und berief sich dabei auf zwei Amerikaner und mehrere andere westliche Söldner. Anfang dieser Woche schätzte Putin, dass die Ukraine allein in den drei Monaten ihrer "Gegenoffensive" 71.000 Mann verloren habe, zusammen mit einem Großteil der vom Westen bereitgestellten Panzer und Fahrzeuge. Mehr zum Thema - Uran-Geschosse sind der jüngste Versuch des Westens, sein Geheimnis in der Ukraine zu verschleiern

