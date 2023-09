Sber-Chef: Russische Staatsbank übertrifft Prognosen

Die russische Bank Sber hat in diesem Jahr bereits alle Wachstumsprognosen übertroffen und ein Rekordergebnis erzielt. Dies verkündete der Vorstandsvorsitzende des Finanzinstituts. Die Bank habe in den ersten acht Monaten dieses Jahres fast zehn Milliarden Euro verdient.

© TASS Host Photo Agency Pool via AP

Russlands größter Kreditgeber, Sber, hat von Januar bis August dieses Jahres ein Rekordergebnis erzielt. Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Bank, German Gref, am Montag auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok mit. Russische Bank Sber beteiligt sich an Europas größtem Hochgeschwindigkeitsprojekt Gref gab bekannt, dass der Kreditgeber in den ersten acht Monaten des Jahres 999 Milliarden Rubel (9,9 Milliarden Euro) verdient hat, wobei die Kapitalrendite über 25 Prozent liegt. Er wies auch darauf hin, dass die überragenden Ergebnisse "bedeuten, dass wir auf dem besten Weg sind, das Jahr in Bezug auf die Eigenkapitalrendite besser als unsere bisherigen Prognosen abzuschließen". Die derzeitige Eigenkapitalrendite der Bank – ein Maß für die finanzielle Leistungsfähigkeit, die sich aus der Division des Nettogewinns durch das Eigenkapital ergibt – wird auf 22 Prozent geschätzt. Der Vorstandsvorsitzende teilte auch mit, dass das Kreditportfolio von Sber seit Jahresbeginn um fast 18 Prozent gewachsen sei. Er schloss: "Im August blieb die Kundenaktivität trotz der Urlaubssaison auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben die Einlagenzinsen erhöht, wobei der Höchstsatz auf zwölf Prozent gestiegen ist. Infolgedessen sind die Gelder unserer Kunden allein im August um fast zwei Prozent gestiegen." Sber profitierte in hohem Maße vom Verkauf seiner Tochtergesellschaft in Österreich im Juni, mit dem der Rückzug aus dem EU-Bankenmarkt abgeschlossen wurde und der den Nettogewinn des Kreditgebers allein im Juni auf 1,4 Milliarden Euro und damit auf ein Rekordhoch für das Jahr steigerte. Das russische Finanzinstitut hat seine Gewinndynamik im Vergleich zum Jahr 2022 nicht offengelegt, in dem seine Gewinne aufgrund der westlichen Sanktionen gegen die Ukraine um fast 80 Prozent eingebrochen waren. Laut dem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht des Kreditgebers für das erste Halbjahr 2023 lagen die Gewinne im Zeitraum Januar bis Juni jedoch um 22,4 Prozent höher als in den ersten sechs Monaten des Rekordjahres 2021. Mehr zum Thema – Russlands größte Bank eröffnet Filialen auf der Krim

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.