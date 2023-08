Russische Bank Sber beteiligt sich an Europas größtem Hochgeschwindigkeitsprojekt

Die russische Großbank Sber wird sich an der Finanzierung einer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Moskau und Sankt Petersburg beteiligen. Der Bau der 650 Kilometer langen Strecke wurde letzte Woche vom russischen Präsident Wladimir Putin genehmigt.

Quelle: Legion-media.ru

Russlands größte Bank Sber ist bereit, sich zusammen mit mehreren anderen großen Kreditgebern an der Finanzierung des neuen Eisenbahnprojekts Moskau-Sankt Petersburg zu beteiligen, wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Anatoli Popow am Donnerstag mitteilte. Der Bau der 650 Kilometer langen Strecke wurde letzte Woche von Präsident Wladimir Putin genehmigt. Die russischen Banken VEB.RF und Gazprombank haben bereits ihre Bereitschaft erklärt, sich an der Finanzierung und dem Bau des Projekts zu beteiligen, dessen Kosten auf 1,7 Billionen Rubel (16,64 Milliarden Euro) geschätzt werden. Popow sagte gegenüber Medienvertretern: "Für Russland mit seinen großen Entfernungen ist ein solches Projekt äußerst wichtig. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Moskau-Sankt Petersburg ist der Beginn der Entwicklung eines Netzes solcher Bahnstrecken." Schnäppchen der Woche? Heineken verkauft sein russisches Geschäft für einen Euro Er wies darauf hin, dass die neue Strecke die Reisezeit zwischen den beiden Städten auf zwei Stunden und fünfzehn Minuten verkürzen wird. Derzeit dauert die Reise mit dem Hochgeschwindigkeitszug Sapsan etwa vier Stunden. Bis 2030 wird das durchschnittliche jährliche Passagieraufkommen [auf der Strecke] auf rund 22,6 Millionen Menschen geschätzt, so Popow. Hochgeschwindigkeitszüge können mit Geschwindigkeiten von etwa 200 bis 400 Kilometern pro Stunde deutlich schneller fahren als herkömmliche Alternativen. Der Sapsan-Zug, der derzeit von der Russischen Eisenbahn zwischen Moskau und Sankt Petersburg betrieben wird, erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde. Es gibt auch Pläne für eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Moskau und Kasan, der fünftgrößten Stadt Russlands und der Hauptstadt von Tatarstan. Die Fahrzeit auf der 770 Kilometer langen Strecke könnte von derzeit zwölf Stunden auf nur dreieinhalb Stunden verkürzt werden. China hat sein Interesse an der Finanzierung des Projekts bekundet, da es die Strecke Moskau-Kasan als eine Möglichkeit zur Förderung der Beziehungen und des Handels zwischen den beiden Ländern sowie als Investition betrachtet. Mehr zum Thema – Nach Distanzierung von Moskau: Issinbajewa-Stadion in Dagestan umbenannt

