Schnäppchen der Woche? Heineken verkauft sein russisches Geschäft für einen Euro

Nach dem langen Hin und Her verlässt der Bierkonzern Heineken den russischen Markt. Wie Vertreter des Konzerns nun erklärten, beträgt der Kaufpreis für das Geschäft von Heineken Russland einen Euro für 100 Prozent der Anteile.

Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtete, hat der niederländische Brauereikonzern Heineken nun den Verkauf seiner Vermögenswerte in Russland an die Arnest-Gruppe abgeschlossen. Dabei belaufe sich der Kaufpreis für das Heineken-Russland-Geschäft auf lediglich einen Euro für die 100-prozentige Beteiligung, wie das Unternehmen mitteilte. In der Erklärung des Konzerns dazu heißt es:

"Heineken N.V. gibt den Abschluss des Verkaufs seiner Vermögenswerte in Russland an die Gruppe Arnest bekannt. Die Transaktion hat alle erforderlichen Genehmigungen erhalten und schließt den Rückzug von Heineken aus Russland ab, der im März des Jahres 2022 begann. Die Transaktion wird einen erwarteten Gesamtverlust von 300 Millionen Euro mit sich bringen. Der Kaufpreis für das Russland-Geschäft von Heineken beträgt 1 Euro pro 100 Prozent der Aktien."

Die Vertreter von Heineken teilten auch mit, dass alle verbleibenden Vermögenswerte, einschließlich sieben Brauereien in Russland, an die neuen Eigentümer übertragen würden. Der Käufer übernehme auch die Verantwortung für 1.800 Heineken-Mitarbeiter in Russland – er werde ihnen Beschäftigungsgarantien für die nächsten drei Jahre bieten. Gleichzeitig sehe die Vereinbarung keine Rückkaufsrechte vor, betonte die Agentur TASS.

Es wurde auch berichtet, dass Heineken die Produktion der Marke Amstel in dem Land innerhalb von sechs Monaten einstellen wird. In der Zukunft werden keine anderen internationalen Marken des Unternehmens in Russland lizenziert, so die Agentur. Die Ausnahme wird eine dreijährige Lizenz für mehrere regionale ausländische Marken sein, die notwendig sind, um die Kontinuität des Geschäfts und die Genehmigung der Transaktion zu gewährleisten. Heineken wird die Marken nicht unterstützen und wird keine Einnahmen, Lizenzgebühren oder Dividenden aus Russland erhalten.

Anfang dieses Jahres wurde Heineken in den Niederlanden immens kritisiert, weil es versprochen hatte, sich vom russischen Markt zurückzuziehen, doch stattdessen brachte der Konzern mehrere neue Produkte auf den Markt. Kürzlich haben die Medien berichtet, dass das finnische Flow Music Festival die Beendigung der Zusammenarbeit mit der Biermarke Heineken Silver angekündigt hatte, da Heineken seine Tätigkeit in Russland fortsetzen würde. Es wurde auch bekannt, dass das Unternehmen seinen Nettogewinn in Russland im Jahr 2022 sogar verdreifacht hatte. Die Agentur Interfax schrieb dazu:

"Wie aus den Erklärungen von LLC United Heineken Breweries hervorgeht, belief sich der Nettogewinn im Jahr 2022 auf 2,61 Milliarden Rubel (25,48 Millionen Euro) gegenüber 878,9 Millionen Rubel (8,6 Millionen Euro) im Jahr 2021. Der Bruttogewinn stieg auf 16,2 Milliarden Rubel (158,34 Millionen Euro) von 14,5 Milliarden Rubel (141,72 Millionen Euro) im Jahr zuvor. Der Gewinn aus dem Verkauf stieg von 600,7 Millionen Rubel (5,87 Millionen Euro) auf 2,4 Milliarden Rubel (23,5 Millionen Euro). Der Umsatz des Unternehmens stieg auf 41,98 Milliarden Rubel (410,28 Millionen Euro) von 36,92 Milliarden Rubel (360,98 Millionen Euro) im Jahr 2020.

