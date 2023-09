Notlandung auf Weizenfeld bei Nowosibirsk: Keine Todesopfer unter Passagieren

Im russischen Gebiet Nowosibirsk ist eine Passagiermaschine auf einem Weizenfeld gelandet. An Bord des Airbus A320 befanden sich 159 Fluggäste und sechs Besatzungsmitglieder. Nach der Notlandung am Dienstagmorgen mussten mindestens vier Menschen ärztlich behandelt werden.

Am Dienstagmorgen ist es in Russland zu einem ernsten Zwischenfall mit einem Verkehrsflugzeug gekommen. Im Gebiet Nowosibirsk musste eine Passagiermaschine auf einem Weizenfeld notlanden. Der Vorfall ereignete sich um 09:44 Uhr Ortszeit (4:44 Uhr MESZ) nahe der Siedlung Ubinskoje. Der Airbus A320 der Fluggesellschaft Ural Airlines war aus der Schwarzmeer-Stadt Sotschi in die sibirische Metropole Omsk unterwegs. Bravouröse Notlandung bei Moskau: Pilot landet Airbus nach Vogelschlag in Maisfeld An Bord befanden sich 159 Fluggäste und sechs Crewmitglieder. Als die Piloten ein Hydraulik-Problem meldeten, wurde die Maschine zunächst auf den Flughafen Tolmatschowo in Nowosibirsk umgeleitet. Bis dahin schaffte es die Maschine aber nicht. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS sollen sich die Piloten zur Notlandung auf dem Weizenfeld aus der Befürchtung entschlossen haben, dass die Bremsen der Maschine infolge des Hydraulik-Problems versagen könnten. ⚡️El avión A320 de Ural Airlines que viajaba de Sochi a Omsk realizó un aterrizaje de emergencia сerca del pueblo de Ubinskoye, en Novosibirsk, debido a problemas con el sistema hidráulico. pic.twitter.com/FLXxR6cNfq — Sepa Más (@Sepa_mass) September 12, 2023 Unter den 165 Menschen an Bord, darunter 23 Kinder, gab es bei der Notlandung keine Todesopfer. Alle Insassen wurden in Sicherheit gebracht. Es kam zu keinem Brand. Der Rumpf der Maschine wurde nicht zerstört. Mindestens vier Menschen mussten jedoch ärztlich versorgt werden. Zwei Erwachsene zogen sich Prellungen zu. Weitere zwei Personen beschwerten sich über einen Asthmaanfall beziehungsweise eine Blutdruckkrise. El avión ruso con más de 160 personas a bordo que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo en Siberia tiene dañados un ala y todos los puntales amortiguadores del tren de aterrizaje, informan los servicios de emergencia. pic.twitter.com/EQ9eA9rR6v — Sepa Más (@Sepa_mass) September 12, 2023 Um alle Umstände des Vorfalls zu klären, leitete das russische Ermittlungskomitee eine Untersuchung ein. Zunächst wurde eine Strafsache wegen möglicher Verstöße gegen die Flugsicherheitsbestimmungen eröffnet. Mehr zum Thema - Kreml schließt Anschlag auf Prigoschins Flugzeug nicht aus

