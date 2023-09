CEO: Das Geschäft der Sberbank-Gruppe entwickelt sich besser als gedacht

Das Geschäft der Sberbank wächst stärker als erwartet, so der CEO des Kreditinstituts. Die größte russische Bank, die Opfer westlicher Sanktionen wurde, musste sich aus Europa zurückziehen, ist aber in Russland gut im Rennen.

Quelle: Sputnik © Maksim Blinov

Russlands größte Bank, die Sberbank, habe für Januar-August des Jahres 2023 einen Nettogewinn von 999 Milliarden Rubel (über 80 Millionen Euro) nach russischen Rechnungslegungsstandards erzielt, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bank, German Gref, im Rahmen des Ostwirtschaftsforums. Wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet, erklärte Gref: "Seit Anfang des Jahres haben wir 999 Mrd. Rubel Nettogewinn mit einer Kapitalrendite von über 25 Prozent erwirtschaftet".

"Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir, dass unser Geschäft besser wächst als bei unseren letzten Schätzungen, was bedeutet, dass wir auf dem besten Weg sind, das Jahr besser als erwartet zu beenden, was die Rentabilität betrifft." Sberbank-Chef: Dollar und Euro nicht länger "Lebenselixier", sondern "Blutgerinnsel" im Finanzsystem Nach Angaben des Sberbank-Chefs ist das Kreditportfolio des Finanzinstituts seit Jahresbeginn um fast 18 Prozent gewachsen, wobei das Privatkundenportfolio im gleichen Zeitraum um 18,2 Prozent und das Portfolio der Kredite an juristische Personen um 17,6 Prozent zugenommen hat. "Das Wachstum des Kreditkartenportfolios beschleunigte sich im Berichtsmonat auf 5,6 Prozent – unser Produkt mit einer tilgungsfreien Zeit von 120 Tagen ist führend und hat einen Marktanteil von fast 50 Prozent. Das starke Wachstum des Kreditportfolios wurde durch die Anziehung von Kundengeldern ausgewogen", fügte German Gref hinzu.



Laut der Zeitung Kommersant blieben Immobilienkredite mit einem Anteil von 57 Prozent im August der wichtigste Wachstumstreiber. Nach dem Beginn der Militäroperation in der Ukraine wurde die Sberbank in mehreren Runden von den USA, dem Vereinigten Königreich und der EU mit harten Sanktionen belegt. Sie war gezwungen, ihre Tochterbanken im Ausland zu verkaufen – zum Beispiel in der Schweiz, in Österreich und sogar in Kasachstan.



Zuvor hatten russische Medien berichtet, dass die Investitionen der russischen Haushalte in Aktien und Anleihen bereits seit April Monat für Monat einen historischen Höchststand erreichen. Nach Angaben der russischen Zentralbank brach das Volumen der von Russen in Aktien und Anleihen angelegten Mittel den fünften Monat in Folge die Rekordmarke. Mehr zum Thema - Sberbank-Chef Gref: Russland richtet seine Wirtschaft nach Osten aus und ändert Wirtschaftsstruktur

