Russlands Ermittlungskomitee bestätigt Prigoschins Tod: Leiche identifiziert

Das russische Ermittlungskomitee hat den Tod von Jewgeni Prigoschin bestätigt. Am Sonntag wurde die Identifizierung aller menschlichen Körper abgeschlossen, die am Absturzort der Maschine des Wagner-Chefs entdeckt worden waren. Diese wurde mittels einer genetischen Analyse möglich.

Quelle: AFP

Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation hat den Tod des Chefs des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, bestätigt. Am Sonntag veröffentlichte die Behörde auf Telegram eine äußerst lakonische Mitteilung, in der die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko, die Identifizierung aller zehn am Absturzort im Gebiet Twer endeckten Leichen für abgeschlossen erklärte. Die Identifizierung sei mittels einer molekulargenetischen Analyse erfolgt. Nach den Ergebnissen des Gutachtens stünden die geborgenen Leichen im Einklang mit der Liste der Insassen der abgestürzten Maschine. Am 23. August war im Gebiet Twer ein Passagierflugzeug vom Typ Embraer Legacy abgestürzt. Nach Angaben der russischen Zivilluftfahrtbehörde Rosawiazija war die Maschine auf dem Weg aus Moskau nach Sankt Petersburg. Auf der Passagierliste standen auch der Wagner-Chef Prigoschin und der hochrangige Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin. Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums gab es keine Überlebenden. Das russische Ermittlungskomitee leitete eine Untersuchung wegen möglichen Verstößen gegen die Luftfahrtsicherungsbestimmungen ein. Präsident Wladimir Putin drückte den Familienangehörigen der Opfer sein tiefstes Beileid aus. Mehr zum Thema - Putin äußert sich zum Tod von Prigoschin: "Es war eine Tragödie"

