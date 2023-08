Russisches Militär meldet 42 Drohnenangriffe auf Halbinsel Krim

Das russische Verteidigungsministerium berichtet am Freitagmorgen, 42 aus der Ukraine gestartete Drohnen abgeschossen beziehungsweise ausgeschaltet zu haben. Die Flughäfen Wnukowo und Domodedowo in Moskau stellten ihren Betrieb ein.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

In der Nacht auf Freitag ist die Krim von 42 Drohnen angegriffen worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Demnach haben die Luftverteidigungskräfte neun Drohnen abgeschossen. Weitere 33 Drohnen wurden mittels elektronischer Kriegsführung ausgeschaltet. Die Fluggeräte seien "abgestürzt, ohne das Ziel zu erreichen". Weiter gab die Behörde den Abschuss einer S-200-Rakete über dem Gebiet Kaluga bekannt. Zuvor hatten die Bewohner der Gebiete Kaluga und Tula von Explosionen am Himmel berichtet. Auch der Gouverneur von Sewastopol berichtete über mehrere in der Nacht abgeschossene Drohnen. Ihm zufolge gibt es keine Schäden an der zivilen Infrastruktur. "Jetzt ist die Stadt ruhig. Aber alle Dienste sind in Alarmbereitschaft", meldete Michail Raswoschajew. Ohne Angabe von Gründen stellten die Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo den Flugbetrieb in der Nacht ein. Später kehrten sie wieder in den Normalbetrieb zurück. Mehr zum Thema - Russisches Militär meldet erneut Drohnenangriffe auf Moskau

