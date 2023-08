Russische Luftfahrtbehörde gibt Namen der Passagiere des abgestürzten Flugzeugs bekannt

Am Mittwoch stürzte im russischen Gebiet Twer ein Privatflugzeug ab. Nun hat die russische Luftfahrtbehörde die Passagierliste veröffentlicht. Auf ihr stehen auch die Namen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und Wagner-Gründer Dmitri Utkin.

Quelle: www.globallookpress.com © Investigative Committee of Russi/XinHua

Am späten Mittwochabend hat die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija die Namen der Personen veröffentlicht, die sich auf der Passagierliste des am Mittwoch im russischen Gebiet Twer abgestürzten Privatflugzeugs befanden. Aus einer Erklärung der Behörde geht hervor: "Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich folgende Passagiere an Bord des Flugzeugs Embraer-135 (EBM-135BJ): Propustin Sergei

Makarjan Jewgeni

Totmin Aleksander

Tschekalow Waleri

Utkin Dmitri

Matusejew Nikolai

Prigoschin Jewgeni Besatzungsmitglieder: Lewschin Alexei, Kommandant

Karimov Rustam, Co-Pilot

Raspopova Kristina, Flugbegleiterin Der Flug des Flugzeugs Embraer-135 (EBM-135BJ) wurde auf der Grundlage einer Genehmigung für die Nutzung des Luftraums durchgeführt, die gemäß dem festgelegten Verfahren erteilt wurde." Damit ist nun auch offiziell bestätigt, dass sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und Wagner-Gründer Dmitri Utkin auf der Passagierliste des abgestürzten Flugzeugs befanden. Bereits zuvor hatte die Behörde auf Anfrage von RT bestätigt, dass Jewgeni Prigoschin an Bord der abgestürzten Maschine gewesen war. Am Mittwoch war das Flugzeug im russischen Gebiet Twer abgestürzt. Die Luftfahrtbehörde hat eine Ermittlungsgruppe zur Untersuchung der Ursachen des Absturzes eingerichtet. Mehr zum Thema - Medienbericht: Wagner-Chef Prigoschin mit Privatflugzeug im Gebiet Twer abgestürzt

