Drohnenangriff auf Militärflughafen im Gebiet Nowgorod: Flugzeug durch Brand beschädigt

Russland Verteidigungsministerium hat einen ukrainischen Drohnenangriff auf einen Militärflughafen im russischen Gebiet Nowgorod gemeldet. Durch die Attacke kam es zu einem Brand, der allerdings schnell gelöscht wurde. Ein Flugzeug kam dennoch zu Schaden.

Quelle: AP © Evgeniy Maloletka

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine eine Terrorattacke auf einen Militärflughafen im Gebiet Nowgorod im Nordwesten Russlands ausgeübt. Wie die Militärbehörde in Moskau am frühen Samstagnachmittag bekannt gab, wurde der Militärflugplatz gegen 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr MESZ) mit einer Copterdrohne angegriffen. Das unbemannte Luftfahrzeug sei von einer Überwachungseinheit entdeckt worden. Die Drohne sei mit einer Schusswaffe getroffen worden. Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Militärflugplatz im Gebiet Saratow tötet drei Personen Russlands Verteidigungsministerium schrieb auf Telegram von einem Brand auf dem Flugzeugparkplatz. Die Flammen seien umgehend gelöscht worden. Durch die Attacke sei ein Flugzeug zu Schaden gekommen. Die Militärbehörde meldete weder Todesopfer noch Verletzte. Andrei Nikitin, der Gouverneur des Gebiets Nowgorod, bestätigte die Attacke. Ihm zufolge wurde der Militärflughafen Solzy angegriffen. Auch er meldete weder Todesopfer noch Verletzte. Die Situation in der Region sei unter Kontrolle. Man treffe alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Der Politiker zeigte sich sicher, dass diese gegnerische Attacke nicht unbeantwortet bleiben wird. Das war übrigens nicht der erste gegnerische Drohnenangriff auf einen russischen Militärflugplatz fernab der Kontaktlinie in der Ukraine. Im Dezember 2022 hatte ein unbemanntes Luftfahrzeug den Militärflughafen Engels im Gebiet Saratow ins Visier genommen. Durch die herabfallenden Wrackteile der Drohne waren damals drei russische Militärangehörige getötet worden, die sich auf dem Flugplatz aufhielten. Die Flugzeugtechnik war nicht beschädigt worden. Das ukrainische Militär versucht immer wieder, Objekte auf Russlands Territorium anzugreifen. Erst am 18. August ist über Moskau eine Drohne abgeschossen worden. Ihre Teile stürzten auf ein Messegelände im Zentrum der russischen Hauptstadt und beschädigten die Fassade eine Ausstellungshalle. Seit dieser Woche können Smartphone-Nutzer in Russland die Polizei über Drohnen, Raketen, Explosionen oder Saboteure mittels einer speziellen Android-App informieren. Das Programm heißt Radar und kann bei Google Play gratis heruntergeladen werden. Mehr zum Thema – Liveticker Ukraine-Krieg

