Russisches Verteidigungsministerium bestätigt Drohnenangriff auf Moskau

In der Nacht auf Freitag ist eine Drohne auf das Messegelände Expocenter in Moskau abgestürzt. Das Gerät wurde von der Luftverteidigung abgeschossen, erklärte der Bürgermeister. Nach vorläufigen Angaben gibt es keine Verletzten.

Quelle: Sputnik © Natalja Seliwjorstowa

Eine Drohne ist in der Nacht auf Freitag beim Anflug auf Moskau abgeschossen worden. Das Fluggerät fiel auf das Messegelände Expocenter im Westen der Stadt, schrieb Bürgermeister Sergei Sobjanin auf Telegram. Die Wand eines der Pavillons stürzte teilweise ein. "Vorläufig gibt es keine Opfer. Der Rettungsdienste der Stadt sind vor Ort", teilte Sobjanin mit. Auch das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall: "Gegen 4:00 Uhr Moskauer Zeit unternahm die Ukraine einen versuchten Terroranschlag mit einer Drohne auf Einrichtungen in Moskau und Umgebung." Der Luftraum über vier Flughäfen der Stadt wurde nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija kurzzeitig gesperrt. Mehrere Flüge hatten Verspätung, einige wurden komplett gestrichen. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigen, dass die Explosion eine Gebäudewand des Ausstellungspavillons beschädigte. In den vergangenen Wochen kommt es wiederholt zu Drohnenangriffen auf die russische Hauptstadt. Zuletzt meldete Sobjanin eine abgeschossene Drohne am 11. August. Bei dem Angriff wurde niemand verletzt. Mehr zum Thema - CNN zeigt Anschlag auf Krim-Brücke mit "Sea Baby"-Drohne

