Brand im Gebiet Moskau: Feuer in einem Düngemittellager gelöscht

Am Sonntag brach im Gebiet Moskau ein Brand in einem Düngemittellager aus. Nach Angaben des Katastrophenschutzes bedeckten die Flammen eine Fläche von Tausenden Quadratmetern. Später am Nachmittag wurde das Feuer gelöscht.

Quelle: Sputnik © Alexei Kudenko

In der Stadt Ramenskoje südöstlich von Moskau ist am Sonntag ein Brand in Lagerräumen für Düngemittel ausgebrochen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Pressedienst des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz. Der Vorfall wurde um 11:53 Uhr (Ortszeit) gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hatten sich die Flammen bereits auf die ganze Fläche des Düngemittellagers ausgebreitet. Darüber hinaus bestand die Gefahr, dass das Feuer auf ein benachbartes Lagerhaus übergreift. Auf den Videos, die Einwohner von nächstgelegenen Städten Schukowski und Ljuberzy in den sozialen Medien veröffentlichten, sind schwarze Rauchsäulen zu sehen. Brand in französischem Gasthaus: Feuerwehr findet zehn Tote Für das Löschen des Brandes wurden mehr als 70 Personen und 26 Einheiten der Ausrüstung eingesetzt. Nach den letzten Angaben bedeckte der Brand einen Bereich von insgesamt 2.700 Quadratmetern. Ferner wurde die Lokalisierung des Feuers auf dieser Fläche bekannt gegeben. Um 14:29 Uhr erklärte der Katastrophenschutz, dass der Brand vollständig gelöscht wurde. Nach vorläufigen Angaben der Staatsanwaltschaft des Gebiets Moskau könnte eine Verletzung der Brandschutzanforderungen bei Schweißarbeiten den Brand verursacht haben. Zuvor, am 9. August, hatte eine Explosion die Stadt Sergijew Possad im Gebiet Moskau nordöstlich von der russischen Hauptstadt erschüttert. Der Unfall hatte sich an einer Optomechanikfabrik ereignet. Mehr als 80 Menschen waren verletzt, mehrere Gebäude, auch Wohnhäuser, beschädigt worden. Mehr zum Thema – Video: Explosion in Fabrik für optische Geräte bei Moskau

