Medienbericht: Russen halten USA und Frankreich für die gefährlichsten Urlaubsländer

Die Hälfte der Russen hält die USA, Frankreich und Mexiko für die gefährlichsten Reiseziele, so eine aktuelle Umfrage. Die größten Sorgen bereiten das Auftauchen neuer Viren und die unfreundliche Haltung der Einheimischen.

Quelle: Sputnik © Vladimir Astapkovich

Eine Umfrage, die kürzlich in russischen Großstädten mit einer Million Einwohnern durchgeführt wurde, hat ergeben, dass etwa die Hälfte der Russen die USA, Frankreich, Mexiko, Indien und Tunesien für die gefährlichsten Reiseziele hält. Die Malediven, die Seychellen und die Vereinigten Arabischen Emirate wurden hingegen als die sichersten Reiseländer genannt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS wurde die Untersuchung vom Reisebüro Ozon Travel und der Renaissance Insurance Group durchgeführt. Die Agentur berichtet: "Die Mehrheit der Russen glaubt, dass die sichersten Reiseländer die Malediven (71 Prozent), die Seychellen (68 Prozent) und die Vereinigten Arabischen Emirate (68 Prozent) seien. Die Liste der gefährlichsten Reiseziele umfasst die USA (53 Prozent), Frankreich (49 Prozent), Mexiko (48 Prozent), Indien (47 Prozent) und Tunesien (47 Prozent), heißt es in der Studie.



Gleichzeitig wird jeder vierte Russe (28 Prozent) von einer Reise in ein fremdes Land durch das Auftreten eines neuen Virus am Zielort abgeschreckt. Am häufigsten wird dieser Grund von Bewohnern der Stadt Krasnojarsk genannt (39 Prozent). Jeder fünfte Befragte (21 Prozent) fürchtet sich vor den Schwierigkeiten bei der Rückkehr nach Russland, am häufigsten wird dies von Moskauern (33 Prozent) befürchtet. Weitere 11 Prozent der Russen befürchten eine negative Haltung der Einheimischen." Nach Angaben des an der Umfrage beteiligten Reisebüros bevorzugt die Mehrheit der Russen in diesem Jahr Reisen im eigenen Land. Acht von zehn Buchungen bei Ozon Travel entfielen auf den Inlandstourismus im Sommer. Moskau, Sotschi, Sankt Petersburg, Kaliningrad und Mineralnyje Wody sind unter den Top 5 der beliebtesten Reiseziele. Die gefragtesten Auslandsziele in diesem Sommer waren Armenien, die Türkei, Aserbaidschan, Usbekistan und Tadschikistan. Mehr zum Thema - Russische Touristen an elfter Stelle im Ranking der Ausgaben für Auslandsreisen

