Russland: Einberufungsalter ab nächstem Jahr zwischen 18 und 30 Jahren

In Russland tritt im Jahr 2024 eine Erhöhung der Altersgrenze bei Einberufungen in Kraft. Unter der neuen Vorgabe werden Männer zwischen 18 und 30 Jahren zum Militärdienst einberufen. Zuvor lag das Einberufungsalter zwischen 18 und 27 Jahren.

Quelle: Gettyimages.ru © Dzmitry Ryshchuk

Die untere Grenze des Wehrpflichtalters wird in Russland nicht auf 21 Jahre angehoben, verkündete Andrei Kartapolow, der Leiter des Verteidigungsausschusses der Staatsduma. Somit wird das Wehrpflichtalter im Land zwischen 18 und 30 Jahren liegen. Der Ausschuss unterstützte die Änderung des Gesetzentwurfs in einer zweiten Lesung. Kartapolow erklärte, dass die Altersgrenzen für die Wehrpflicht in Übereinstimmung mit den Wünschen junger Menschen, die davon träumten, in der Armee zu dienen, erweitert würden. Der Abgeordnete wörtlich: "Die wichtigste Änderung ist, dass die Obergrenze bei 30 Jahren liegt. Die untere Grenze des Einberufungsalters wurde auf 18 Jahre festgelegt, weil viele junge Leute genau mit 18 Jahren zum Dienst gehen wollen." In der ersten Fassung des Gesetzentwurfs hieß es, dass nach Inkrafttreten der Änderungen 18-Jährige, die "den Wunsch geäußert haben", den Wehrdienst früher abzuleisten, dies tun können. Das Dokument wurde Mitte Juni in erster Lesung im Unterhaus des Parlaments verabschiedet. Der Abgeordnete erläuterte, dass die neuen Normen ab 2024 gelten und sich nicht auf die Einberufung im Herbst dieses Jahres auswirken werden: "Wer im Jahr 2023, selbst am 31. Dezember, 27 Jahre alt sein wird, fällt nicht unter das neue Gesetz." Ursprünglich sah der Gesetzentwurf vor, die untere Grenze für das Wehrpflichtalter von 18 auf 21 Jahre anzuheben. Die Verfasser der Änderungsanträge, darunter auch Kartapolow, erklärten, dies sei notwendig, um zu gewährleisten, dass die Bürger eine Berufs- oder Hochschulbildung erhielten. Der Abgeordnete präzisierte, dass die Behörden beabsichtigten, von einer "Einberufung von ungebildeten jungen Männern, die gestern noch zur Schule gingen", wegzukommen. Stattdessen sollten unabhängige Personen eingezogen werden, die einen Beruf haben. Außerdem soll die Maßnahme die Haushaltsausgaben senken, da die Wehrpflichtigen nicht in neuen Fachgebieten ausgebildet werden müssen. Mehr zum Thema - Russland: Staatsduma plant Anhebung des Einberufungsalters für Wehrpflichtige

