Bestätigung aus dem Kreml: Putin wird per Videokonferenz am BRICS-Gipfeltreffen teilnehmen

Wladimir Putin wird nicht zum BRICS-Gipfel nach Südafrika reisen, sondern daran per Videokonferenzschaltung teilnehmen. Dies hat Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, am Mittwochnachmittag bestätigt.

Quelle: Sputnik © Michail Klementjew / RIA Nowosti

Vom Kreml wurde die schon Mittwochmittag durch das Büro des südafrikanischen Präsidenten veröffentlichte Meldung bestätigt, wonach der russische Präsident Wladimir Putin nicht zu dem im August in Johannesburg stattfindenden Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe reisen wird. Meinung Haftbefehl gegen Putin: Offene Worte aus Südafrika vor dem BRICS-Gipfel Putin werde stattdessen per Videokonferenzschaltung an den Beratungen der Staatsoberhäupter der fünf BRICS-Mitgliedsländer teilnehmen, sagte am Nachmittag der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow. Vor Ort in Südafrika werde der russische Außenminister Sergei Lawrow anwesend sein. Das Gipfeltreffen wird vom 22. bis 24. August in Johannesburg stattfinden. Neben dem höchsten Repräsentanten des Gastgeberlandes werden auch die Staats- und Regierungschefs von China, Brasilien und Indien teilnehmen. Die persönliche Teilnahme von Wladimir Putin wird durch einen gegen ihn ausgesprochenen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen angeblicher "Entführung ukrainischer Kinder" erschwert. Südafrika, das im Gegensatz zu Russland die internationalen Verträge über die Errichtung dieses Gerichtshofs unterzeichnet und ratifiziert hat, wollte aufgrund des internationalen Drucks und möglicher Konsequenzen für die Handelsbeziehungen des Landes dem russischen Staatsoberhaupt keine Garantien für seine diplomatische Immunität zusichern. Mehr zum Thema - Putin nimmt nicht an BRICS-Gipfel in Südafrika teil

