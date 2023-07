Kreml bestätigt: Putin und Prigoschin trafen sich Ende Juni

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat ein Treffen zwischen Wladimir Putin und dem Chef der Gruppe Wagner Jewgeni Prigoschin bestätigt. Das Gespräch am 29. Juni soll mehrere Stunden gedauert haben. Damit bestätigte er einen Bericht der französischen Zeitung Libération.

Quelle: Sputnik © Alexander Kasakow

Am 29. Juni traf sich der russische Präsident Wladimir Putin persönlich mit Jewgeni Prigoschin und mit Kommandeuren der Gruppe Wagner. Dies teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag mit. Lukaschenko sieht keine Risiken für Weißrussland durch Wagner-Umzug: Gesetzesrahmen in Aussicht "Der Präsident hat tatsächlich ein solches Treffen abgehalten. Er hat 35 Personen eingeladen", erklärte Peskow. Ihm zufolge fand das Gespräch im Kreml statt und dauerte rund drei Stunden. Peskow fügte hinzu, Putin habe "eine Bewertung der Handlungen der Militärkampagne" im Ukraine-Konflikt abgegeben und über seine Einschätzung des Wagner-Aufstandes am 24. Juni gesprochen. Außerdem habe Putin den Wagner-Kämpfern Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten. "Die Kommandeure haben ihre Version der Geschehnisse dargelegt. Sie betonten, dass sie treue Anhänger und Soldaten des Staatsoberhauptes und des Oberbefehlshabers sind. Sie sagten auch, dass sie bereit sind, weiter für das Vaterland zu kämpfen", fügte Peskow hinzu. Zuvor hatte die französische Zeitung Libération unter Berufung auf westliche Geheimdienste über ein Treffen zwischen Putin und Prigoschin berichtet. Mehr zum Thema - Gold, Waffen und Perücken: Fotos aus Prigoschins Villa aufgetaucht

