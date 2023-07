Peskow: Russland könnte bei Bedarf Sanktionen gegen ukrainischen Versorger Naftogaz verhängen

Russland wird nicht einfach hinnehmen, dass seine Interessen bezüglich des Gastransits verletzt werden, sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow. Er hat gegenüber Medien bestätigt, dass Moskau Strafmaßnahmen gegen das ukrainische Energieunternehmen Naftogaz in Betracht zieht.

Quelle: Sputnik © ILJA PITALJOWD

Russland wird, falls nötig, Sanktionen gegen den ukrainischen Gasversorger Naftogaz verhängen, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Freitag gegenüber Medienvertretern. Damit bekräftigte er eine Erklärung des Vorstandsvorsitzenden des russischen Gasriesen Gazprom, Alexei Miller, der am Tag zuvor Strafmaßnahmen gegen Naftogaz ins Spiel brachte. Vertrag unterzeichnet: Usbekistan kauft 2,8 Milliarden Kubikmeter russisches Gas pro Jahr Dabei warf der Gazprom-Chef dem Unternehmen vor, weiterhin zu versuchen, bösgläubige Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Gastransit aus Russland nach Europa zu organisieren. Peskow betonte seinerseits, Miller habe diesbezüglich eine ziemlich gut begründete Erklärung angegeben. Der Gazprom-Chef habe Gründe dargelegt, warum eine solche Möglichkeit nicht ausgeschlossen werde, so der Kremlsprecher. Auf die Frage, ob eine Einsicht dafür bestehe, wann Sanktionen verhängt werden könnten, betonte er, dass alles von einer weiteren Entwicklung der Lage abhängen werde. Peskow wörtlich: "Wir werden diese Situation sehr genau beobachten. Selbstverständlich werden wir nicht zulassen, dass unsere Interessen und die Interessen unseres Unternehmens verletzt werden." Miller gab in seiner Stellungnahme an, dass Naftogaz bereits bei einem US-Gericht eine milliardenschwere Klage gegen Russland eingereicht habe. Das Unternehmen selbst verstoße jedoch unter weit hergeholten Vorwänden gegen vertragliche Verpflichtungen. So nimmt Naftogaz ihm zufolge kein russisches Gas an der Gasmessstation Sochranowka an, verlangt aber weiterhin eine Zahlung für den Transit. Sollte der ukrainische Versorger seine unfairen Aktivitäten fortsetzen, könnten Sanktionen gegen ihn nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Miller stellte klar: "Dann werden jegliche Beziehungen russischer Unternehmen mit Naftogaz einfach unmöglich sein." Mehr zum Thema - Gazprom-Mittel für eine Zeitmaschine ‒ Kunstkammer von Peter dem Großen in 3D nachgebaut

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.