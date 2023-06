Vertrag unterzeichnet: Usbekistan kauft 2,8 Milliarden Kubikmeter russisches Gas pro Jahr

Usbekistan hat mit Russland vereinbart, zwei Jahre lang jeweils rund 2,8 Milliarden Kubikmeter russisches Gas zu kaufen. Dies teilte das usbekische Energieministerium am Montag mit. Zu diesem Zweck soll auch ein Fahrplan für die Weiterentwicklung des Gastransportsystems des Landes umgesetzt werden.

Usbekistan hat mit Russland vereinbart, zwei Jahre lang russisches Gas mit einer jährlichen Menge von etwa 2,8 Milliarden Kubikmetern zu kaufen. Dies teilte der Pressedienst des usbekischen Energieministeriums am Montag mit. Der Kaufvertrag wurde zwischen UzGastrade und Gazprom Export abgeschlossen, heißt es in der Erklärung. Das Dokument sei demnach von dem Energieminister der Republik, Dschurabek Mirsamachmudow, und dem Gazprom-Vorstandsvorsitzenden, Alexei Miller, unterzeichnet worden. LIVE: Putin trifft Regierungschefs der EAWU und GUS Nach Angaben des Pressedienstes wurde auf dem Internationalen Wirtschaftsforum im russischen Sankt Petersburg am 16. Juni ein Abkommen über die Lieferung von russischem Gas nach Usbekistan verabschiedet und ein Fahrplan des Gastransportsystems der Republik dafür unterzeichnet. Die Vereinbarung sei eine der Maßnahmen, um den jährlich wachsenden usbekischen Erdgasbedarf in der Herbst-Winter-Periode teilweise zu decken, so das Energieministerium der Republik. Ab dem 1. Oktober sollen neun Millionen Kubikmetern Erdgas pro Tag transportiert werden, insgesamt also rund 2,8 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das Gas wird über die Gaspipeline Zentralasien-Zentrum über Kasachstan nach Usbekistan geliefert. Zu diesem Zweck wird auch eine neue Gasmessstation gebaut. Außerdem werden 22 Kilometer neuer Gasleitungen errichtet, 56 Kilometer bestehender Netze repariert und 14 verschiedene Arten von Gaspumpanlagen ersetzt. All diese Arbeiten sollen bis September dieses Jahres abgeschlossen sein. Mehr zum Thema – Putin über die Zukunft Eurasiens: "Alles läuft nach Plan"

