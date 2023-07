Putin: Wirtschaftliche Lage in Russland besser als erwartet

Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit dem Ministerpräsidenten Michail Mischustin die wirtschaftliche Lage in Russland erörtert. Dabei stellte Putin fest, dass sich die Wirtschaft im Land besser entwickelt als erwartet. Dies sei Anlass zur Hoffnung.

Quelle: Sputnik © Alexandr Kasakow

Die russische Wirtschaft entwickelt sich besser als erwartet, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin im Kreml. Russlands derzeitige Wirtschaftsindikatoren seien besser als prognostiziert. Dies gebe Anlass zur Hoffnung, dass alle Aufgaben erfüllt würden, so Putin. Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert ihn wörtlich: "Unsere Ergebnisse sind – zumindest im Moment, sagen wir es vorsichtig – besser als zuvor erwartet, als prognostiziert. Das gibt uns Hoffnung, dass alle Aufgaben, die wir uns gesetzt haben, innerhalb dieses Jahres erfüllt werden können." Mischustin sagte, dass sich die russische Wirtschaft trotz der Sanktionen weiter erhole. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres habe das BIP-Wachstum 0,6 Prozent betragen. Ihm zufolge sei die Regierung nun zuversichtlich, dass das BIP des Landes bis Ende des Jahres ohne außergewöhnliche Umstände um mehr als zwei Prozent wachsen könne. Der Premierminister gab außerdem bekannt, dass die Reallöhne in vier Monaten um 4,2 Prozent gestiegen seien. Mischustin wörtlich: "In vier Monaten stiegen die Reallöhne um 4,2 Prozent. Im Jahresvergleich wuchen die Reallöhne im April um 10,4 Prozent." Nominallöhne seien in vier Monaten um 11,4 Prozent gewachsen. Weiter sagte Mischustin, dass die Inflation in Russland nach Ansicht von Experten fünf Prozent im Jahresvergleich nicht überschreiten sollte. Anfang Juli betrug die Inflation in Russland 3,4 Prozent. Mehr zum Thema – Putin warnt vor neuer Finanzkrise wegen wachsender Schulden der Industrieländer

