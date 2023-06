Moskau: Kiew plant Angriff auf Russland mit westlichen Raketen

Wie der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärt, beabsichtigt die Führung der ukrainischen Streitkräfte, russisches Territorium einschließlich der Krim mit HIMARS- und Storm-Shadow-Raketen anzugreifen.

Die ukrainische Militärführung plant, mit westlichen Waffen Teile Russlands anzugreifen, die nicht Teil der aktiven Kampfzone sind, darunter die Krim, warnte der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Dienstag während einer hochrangigen Sitzung in seinem Ministerium. Insbesondere wolle man in Kiew Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS und luftgestützte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow einsetzen, sagte er. Diese Waffensysteme wurden von den USA bzw. Großbritannien an Kiew geliefert. Schläge gegen die Entscheidungszentren Moskau: Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland ist unbefristet Ein solcher Angriff würde laut Schoigu die Beteiligung der NATO-Staaten an dem Konflikt eskalieren lassen und "zu sofortigen Schlägen gegen die Entscheidungszentren auf dem Territorium der Ukraine führen", erklärte er. Er gab auch einen kurzen Überblick über die spezielle Militäroperation in der Ukraine und erklärte, dass die Kiewer Streitkräfte seit dem 4. Juni 263 Angriffe auf russische Stellungen durchgeführt hätten. Die ukrainische Regierung hat in diesem Monat ihre lang erwartete Gegenoffensive gestartet. Russischen Berichten und Berichten westlicher Medien zufolge hat sie bisher keine nennenswerten Fortschritte vor Ort erzielen können. Die Lieferung von Storm-Shadow-Raketen im Mai war ein weiterer Schritt, um der Ukraine im Vorfeld der Gegenoffensive zusätzliche militärische Fähigkeiten zu verschaffen. Diese haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern (knapp 200 Meilen) und sind damit anderen Waffen, über die Kiew verfügt, überlegen. Mehr zum Thema – Lawrow: Kollektiver Westen führt unerklärten Krieg gegen Moskau und nutzt Kiewer Regime als Werkzeug

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.