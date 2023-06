Ehemalige österreichische Außenministerin Kneissl leitet russischen Thinktank

Karin Kneissl, bis 2019 Außenministerin Österreichs, leitet künftig den russischen Thinktank GORKI. Das gab die Ex-Diplomatin im Rahmen der offiziellen Vorstellung der Denkfabrik am Freitag bekannt. GORKI hat seinen Sitz an der staatlichen Universität in Sankt Petersburg.

Quelle: Sputnik © Alexander GalperinAlexander Galperin

Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl wird Leiterin des russischen Thinktanks GORKI. GORKI steht für Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues. Die Ideenschmiede wurde am Freitag auf dem internationalen Petersburger Wirtschaftsforum aus der Taufe gehoben und ist an der staatlichen Petersburger Universität angesiedelt. Neben Kneissl waren auch führende Köpfe der Lehranstalt bei der offiziellen Vorstellung von GORKI zugegen. Nikolai Kropachev, der Rektor der Universität, sagte: "Alle Entscheidungen in der Weltwirtschaft benötigen eine gründliche und professionelle Analyse der internationalen Situation. Daher freue ich mich sehr, dass ein solches Zentrum an der Staatlichen Universität St. Petersburg eröffnet wurde. Wir verfügen dafür über alle notwendigen intellektuellen Ressourcen."

Derzeit besteht der Thinktank aus über 20 Experten. Neben der ehemaligen österreichischen Außenministerin zählen noch die Leiterin des französischen Thinktanks Geopragma, Caroline Galacteros, sowie der norwegische Politikwissenschaftler Glenn Diesen zu den ausländischen Experten. Verstärkt wird das Team durch die Expertise von russischen Wissenschaftlern und Analytikern. Erste Veranstaltungen der Organisation sind für Oktober geplant. "Ich freue mich darauf", sagte Kneissl. GORKI soll die schon vorhandenen Institutionen in Russland ergänzen. Insbesondere in dieser Zeit, in der Russland einen deutlichen "Schwenk nach Osten" macht, sei das notwendig, meinte Viktor Titov, stellvertretender Leiter des Thinktanks und stellvertretender Dekan der Wirtschaftsfakultät der staatlichen Universität Petersburg. Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl ist bekannt für ihre enge Verbindung zu Russland und zum russischen Präsidenten. Putin überraschte Kneissl bei ihrer Hochzeit mit einem persönlichen Besuch. Der Besuch wurde in den westlichen Medien kritisch kommentiert. Er sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Österreichs. Eine kurze Mitgliedschaft im Aufsichtsrat von Rosneft beendete die Ex-Diplomatin unmittelbar mit Ausbruch der Kampfhandlungen in der Ukraine. Kneissel schreibt darüber hinaus regelmäßig Analysen und Meinungsbeiträge für RT. Mehr zum Thema – Karin Kneissl zum Verhältnis Russland – Westen: "Scheidung erwies sich leider als sehr hart"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.