Russische Ombudsfrau: Tausende Ukrainer bitten um Hilfe für Umsiedlung nach Russland

Russlands Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa hat angegeben, dass tausende Anträge von ukrainischen Bürgern bei ihr eingehen, die nach Russland umsiedeln wollen. Sie fühlten sich wie Fremde in ihrem Land wegen der Russophobie und bitten daher um Hilfe, so die Ombudsfrau.

Quelle: Sputnik © ILJA PITALJOW

Die Menschenrechtsbeauftragte der Russischen Föderation, Tatjana Moskalkowa, hat erklärt, dass viele Ukrainer die Russophobie in ihrem Land beklagen würden und daher nach Russland umziehen wollen. Bei ihrem Auftritt auf dem Internationalen Rechtsforum in Sankt Petersburg am Freitag sagte sie, dass sich diese Menschen wie Fremde in der Ukraine fühlten. Moskalkowa erläuterte: "Eine weitere Kategorie der Russophobie ist aufgetaucht. Aus den von der Ukraine kontrollierten Gebieten erhalte ich Tausende von Anträgen von Bürgern der Ukraine, die um Hilfe bei der Umsiedlung nach Russland bitten." Diese ukrainischen Bürger hätten Angst, in ihrem Land zu leben, sie hätten Angst, über den Tag des Sieges zu sprechen, aber auch ihre Gedanken über russische Literatur auszudrücken, stellte die Ombudsfrau auf der Sitzung "Russophobie: Nationalsozialismus des 21. Jahrhunderts" fest. Der stellvertretende Justizminister Andrei Loginow, der ebenfalls am Forum in Sankt Petersburg teilnimmt, äußerte sich zum Thema Russophobie. Es sei die russische Identität, die im Mittelpunkt all dieser russophoben Bemühungen stehe, so Loginow. Außerdem sprach er sich dafür aus, Mechanismen zu schaffen, welche die Verbreitung russlandfeindlicher Informationen verhindern sollen. Hierbei sagte der Vize-Justizminister: "Ganz klar unterstütze ich die Notwendigkeit, den Begriff der Russophobie und die Verantwortung für russophobe Aktivitäten in unserer russischen Gesetzgebung zu verankern." Mainstream empört sich über Schröder, Gauland und Krenz wegen Empfang in russischer Botschaft Loginow zufolge ist die Russophobie ein Phänomen, das sehr umfassend, wissenschaftlich und grundlegend untersucht werden müsse. Zuvor hatte auch die stellvertretende Sprecherin der russischen Staatsduma, Irina Jarowaja, dazu aufgerufen, die Verantwortung für Russophobie als ein gefährliches Verbrechen in die Gesetzgebung aufzunehmen. Mehr zum Thema - Borrell weiß, wie er den Krieg in der Ukraine beenden kann – will aber einen Sieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.