Gebiet Moskau: Gouverneur bestätigt Drohnenabsturz

Eine Drohne sei in der Nähe des Dorfes Gubastowo rund 100 Kilometer südöstlich von der russischen Hauptstadt abgestürzt, teilte Gouverneur Andrei Worobjow am Dienstag mit. "Der Vorfall passierte in der Nähe des Dorfes Gubastowo. Das Ziel war wahrscheinlich eine zivile Infrastruktureinrichtung, sie wurde nicht beschädigt. Es gab keine Verletzten oder Zerstörungen", schrieb Worobjow in seinem Telegram-Kanal. Ihm zufolge befassen sich der Inlandsgeheimdienst und weitere zuständige Behörden mit dem Vorfall, für die Bewohner gebe es keine Gefahr.

Zuvor gab es Berichte, dass die Drohne nur wenige Meter von einer Gaskompressorstation des Unternehmens Gazprom entfernt gefunden worden war. Das Erdgasförderunternehmen bestätigte den Absturz in der Nähe seines Firmengeländes. "Ja, eine Drohne ist in unserer Nähe abgestürzt. Sie hat unsere Arbeit in keiner Weise beeinträchtigt", hieß es.

Wem die Drohne gehört, ist noch unklar. Das russische Verteidigungsministerium hat den Vorfall bisher nicht kommentiert. Telegram-Kanäle berichten, dass es sich um eine ukrainische Drohne vom Typ UJ-22 Airborne handeln könnte.

Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in Russland mehrere Drohnen abgestürzt. Das Verteidigungsministerium hatte am Dienstagmorgen berichtet, mehrere ukrainische Drohnen in den Gebieten Kuban und Brjansk sowie in der Republik Adygeja abgeschossen zu haben. Ebenso wurde eine Drohne in der südrussischen Stadt Tuapse gesichtet, wo in der Nacht ein Feuer ausbrach. Am Vortag wurden Drohnenwrackteile in der Stadt Belgorod gefunden.

