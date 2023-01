Russlands Militär meldet erfolgreiche Raketenangriffe: Kiews Drohnenangriffspläne vereitelt

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, Einrichtungen der ukrainischen Rüstungsindustrie attackiert zu haben, in denen Drohnen für "terroristische Angriffe" auf Russland gebaut wurden. Dies erfolgte am letzten Tag des vergangenen Jahres.

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der offizielle Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat mitgeteilt, dass die russischen Streitkräfte am 31. Dezember die Pläne Kiews zur Durchführung von "Terroranschlägen" auf russischem Boden vereitelt hätten. Dabei handelt es sich um einen russischen Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft gegen Einrichtungen des ukrainischen Verteidigungsindustriekomplexes, die an der Herstellung unbemannter Luftfahrzeuge beteiligt waren. Konaschenkow zufolge seien diese Drohnen von der Ukraine für "terroristische Angriffe" gegen Russland eingesetzt worden. Darüber hinaus seien Lagerstätten und Startplätze der Drohnen getroffen worden. Der Militärsprecher resümierte: "Das Ziel des Angriffs ist erreicht worden. Die Pläne des Kiewer Regimes, in naher Zukunft terroristische Anschläge gegen die Russische Föderation zu verüben, wurden vereitelt." Ferner hieß es, dass ebenfalls am 31. Dezember fünfzehn ukrainische Drohnen von der russischen Luftabwehr außer Gefecht gesetzt worden seien, unter anderem in der Nähe der Halbinsel Krim und des Grenzgebiets Belgorod. Analyse Ukrainische Drohnenangriffe erfordern eine Antwort in der Luft Am 5. Dezember hatte die Ukraine versucht, Stützpunkte von russischen Langstreckenbombern in den Gebieten Saratow und Rjasan anzugreifen, die tief in Russland liegen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden die bei den Angriffen auf die Stützpunkte Engels und Djagilewo eingesetzten Drohnen von der Luftabwehr zerstört, aber ihre Trümmer töteten drei Angehörige der Streitkräfte und beschädigten zwei Flugzeuge "leicht". Einen ähnlichen Angriff auf den Flugplatz Engels führte Kiew am 23. Dezember durch. Die Drohne wurde ebenfalls abgeschossen. Drei Militärangehörige erlitten tödliche Verletzungen durch die Trümmerteile. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden die Flugzeuge am Boden nicht beschädigt. Mehr zum Thema – Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Militärflugplatz im Gebiet Saratow tötet drei Personen

