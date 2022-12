Russland: Explosion und Brand in Raffinerie – zwei Tote

In einer Ölraffinerie in der sibirischen Stadt Angarsk brach am Donnerstagmorgen Feuer aus. Bei dem Unfall sind zwei Menschen ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt. Die Explosion war so stark, dass Seismologen Nachbeben registrierten.

Quelle: Sputnik © Ewgeni Samarin

Am Donnerstag kam es gegen 6:00 Uhr Ortszeit in einer Ölraffinerie in Angarsk, Gebiet Irkutsk, zu einer Explosion und anschließend zu einem Brand. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von 2.500 Quadratmetern aus. Medienberichten zufolge war die Explosion so stark, dass Seismologen anschließend Nachbeben registrierten. Auch die Anwohner der Stadt Irkutsk, die rund 50 Kilometer entfernt liegt, sollen starke Erschütterungen gespürt haben. In den sozialen Netzwerken schrieben einige, dass sie glaubten, es handele sich um ein Erdbeben. Zwei Arbeiter sind bei dem Vorfall ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt, berichtet die Agentur RIA Nowosti. In den sozialen Netzwerken teilten Augenzeugen ein Video aus einer Überwachungskamera, in dem ein Lichtblitz zu sehen ist. #Angarsk, #Irkutsk Oblast, oil refinery, #Angarsk Petrochemical company#russia#fire#Firepic.twitter.com/zXN71isagz — Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) December 15, 2022 Einige Stunden später war das Feuer gelöscht. Die Ermittler sind dabei, die Umstände des Vorfalls zu klären. Das örtliche Katastrophenschutzministerium teilt mit, dass die wahrscheinliche Brandursache ein Gasleck gewesen sein könnte. In der Raffinerie wurde eine Sonderkommission eingerichtet. Igor Kobsew, der Gouverneur des Gebietes Irkutsk, teilt auf Telegram mit, dass der Brand die Infrastruktur nicht beeinträchtigt habe und keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Er schreibt: "Es wurde eine Kommission eingesetzt, die die Umstände des Brandes untersuchen soll. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet." Das Angarsker Petrochemie-Unternehmen ist die größte Raffinerie in Ostsibirien und zählt landesweit gemessen am Volumen zu den zehn größten. Sie verarbeitet pro Jahr rund neun Millionen Tonnen Öl und gehört zum Rosneft-Konzern. Mehr zum Thema - Russland: Weiterer Brand in Einkaufszentrum nahe Moskau

