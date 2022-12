Russland: Weiterer Brand in Einkaufszentrum nahe Moskau

Am Montagmorgen ist es in der Stadt Balaschicha nahe Moskau zu einem weiteren Brand in einem Einkaufszentrum gekommen. Das Feuer konnte bisher nicht gelöscht werden. Die Mitarbeiter werden evakuiert, laut vorläufigen Angaben wurde ein Mann verletzt.

Quelle: Sputnik © Russisches Katastrophenschutzministerium

Unweit der Stadtgrenze Moskaus kam es am Montag zu einem weiteren Brand. Im Einkaufszentrum Stroipark in Balaschicha brach ein Feuer aus, das Dach ist teilweise eingestürzt, sagte ein Vertreter des Rettungsdienstes zur Agentur RIA Nowosti. Die Besucher und Mitarbeiter werden evakuiert. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte Aufnahmen zeigen schwarze Rauchwolken, die aus dem Einkaufszentrum aufsteigen. Площадь пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе увеличилась до 2000 кв.м, сообщает наш источник. pic.twitter.com/z3rylJKlt3 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 12, 2022 Горит торговый центр «Стройпарк» в Балашихе.Пожар в "Стройпарке" в Балашихе распространился на площади уже более 9000 кв. метров. Его тушат 45 человек и 14 единиц техники. pic.twitter.com/5FopCUPi6D — Антон Беляков (@abeliakov) December 12, 2022 Über die Brandursache und die Zahl der Opfer gibt es noch keine offiziellen Angaben. Ein Angestellter wurde verletzt, als er versuchte, das Feuer selbst zu bekämpfen. Die Brandfläche beträgt nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums rund 10.000 Quadratmeter. Demnach hätten zunächst Baumaterialien Feuer gefangen, dann habe sich das Feuer auf das erste Stockwerk ausgebreitet. Im Zusammenhang mit dem Großbrand wurde ein Strafverfahren eingeleitet, teilte das regionale Ermittlungskomitee auf Telegram mit. Mehr zum Thema - Großbrand in Moskauer Chimki – OBI fast vollständig zerstört

