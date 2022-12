Russland: Sechs Tote nach Gasexplosion in Wohnhaus

In der russischen Stadt Nishnewartowsk kam es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus. Zwei Stockwerke stürzten teilweise ein. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt.

Quelle: Sputnik © Pressedienst der Stadt Nischnewartowsk

Eine Gasexplosion in einem fünfstöckigen Wohnhaus in der westsibirischen Stadt Nischnewartowsk hat am Sonntag zu sechs Todesopfern geführt. 15 Menschen wurden verletzt, mehrere weitere gelten als vermisst. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS wurden insgesamt 15 Wohnungen beschädigt. Gasexplosion lässt Wohnhaus auf Sachalin teilweise einstürzen: Mindestens neun Tote Laut dem Minister für Zivilverteidigung und Katastrophenschutz Alexander Kurenkow hat ein Leck in einem Gastank die Explosion verursacht. Eine Bewohnerin soll sich kurz vor dem Vorfall bei einem Nachbarn über den Gasgeruch beschwert haben. Das Haus verfügte nicht über eine zentrale Gasheizung und die Bewohner waren auf Gastanks angewiesen. Die niedrigen Temperaturen erschweren die Räumung der Trümmer. Derzeit hat es in der Stadt minus 22 Grad Celsius. Laut dem Bürgermeister könnte die Räumung bis zu drei Tage dauern, unter den Trümmern könnten sich weitere Menschen befinden. Natalja Komarowa, die Gouverneurin der Region, schrieb auf Telegramm, dass alle Betroffenen vorübergehend in einer Schule untergebracht wurden. Die Ursache für solche Unfälle ist häufig eine falsche Handhabung von Gasgeräten, insbesondere wenn sie alt und fehlerhaft sind. Mehr zum Thema - Gasexplosion lässt Wohnhaus auf Sachalin teilweise einstürzen: Mindestens neun Tote

