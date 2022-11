Gasexplosion lässt Wohnhaus auf Sachalin teilweise einstürzen: Mindestens neun Tote

Gasexplosionen in Wohnhäusern sind ein altbekanntes Problem in Russland. Oft werden solche Vorfälle durch den falschen Umgang mit Herden oder Gasflaschen verursacht. Die jüngste Tragödie auf der fernöstlichen Insel Sachalin hat mindestens neun Menschenleben gefordert.

Quelle: Sputnik © ERMITTLUNGSKOMITEE DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Am frühen Samstagmorgen hat eine Gasexplosion in einem Wohnhaus die Siedlung Tymowskoje auf der Insel Sachalin im Fernen Osten Russlands erschüttert. Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr MEZ in einer Wohnung im vierten Stock des fünfetagigen Gebäudes. Durch die Wucht der Explosion stürzte ein Teil des Wohnblocks ein. Mehrere Bewohner wurden von den Trümmern verschüttet. Der Moment der Explosion ist zufällig von Augenzeugen aufgezeichnet worden. Момент взрыва в жилой пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине попал на видео. Число погибших при взрыве дома в поселке Тымовское выросло до девяти, сообщил губернатор. Четверо погибших — дети pic.twitter.com/9pc8n8PZHe — НТВ (@ntvru) November 19, 2022 Im Laufe der Bergungsarbeiten stieg die Zahl der Toten kontinuierlich. Zuletzt sprachen die örtlichen Behörden von mindestens neun Toten, darunter vier Kinder. Es gab auch mehrere Verletzte, sieben Menschen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine aus den Trümmern geborgene Frau schwebe in Lebensgefahr, hieß es. Auch mehrere Stunden nach der Tragödie suchten die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Zwei Menschen galten als vermisst. Insgesamt lebten in dem eingestürzten Teil des Wohnblocks 33 Menschen. Власти Сахалина предоставят временное, а потом и постоянное жилье людям, квартиры которых пострадали при взрыве в доме, заявил глава области Валерий Лимаренко. Он добавил, что родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей pic.twitter.com/kFSA9ySs5w — НТВ (@ntvru) November 19, 2022 An den Bergungsarbeiten waren 59 Rettungskräfte und 13 Spezialfahrzeuge beteiligt. Die Bewohner des betroffenen Wohngebäudes wurden provisorisch im örtlichen Haus der Kultur untergebracht. Der Gouverneur des Gebietes Sachalin, Waleri Limarenko, sicherte den Betroffenen Unterstützung zu: Sie würden Entschädigungen und neue Wohnungen erhalten. Das Ermittlungskomitee leitete eine Untersuchung ein. Власти Сахалинской области приобретут жилье для всех пострадавших в результате взрыва в доме в поселке Тымовское — глава региона Валерий Лимаренко. Фото: МЧС pic.twitter.com/DdsquG6Nzj — Известия (@izvestia_ru) November 19, 2022 Die Ermittler haben inzwischen die höchstwahrscheinliche Ursache der Tragödie festgestellt: Auf einem Balkon im vierten Stock sei eine 20-Liter-Gasflasche explodiert. Es sei eigentlich untersagt, derart große Gasflaschen in Wohnräumen zu lagern, hieß es. Erlaubt seien lediglich Fünf-Liter-Ballons. Die explodierte Gasflasche sei an einen Kochherd angeschlossen gewesen. Mehr zum Thema - Mindestens 22 Tote und mehr als 60 Verletzte bei Explosion in Luxushotel in Havanna

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.