Flugzeug stürzt im Hof eines Wohnhauses in russischer Stadt Jeisk ab

Wegen eines Triebwerk-Brands ist ein Militärflugzeug im Hof eines Wohnhauses in der südrussischen Stadt Jeisk abgestürzt. Am Absturzort erfasste der Brand mehrere Stockwerke des Hauses. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz, Angaben zu Verletzten werden ermittelt.

© Screenshot: Telegram

Ein Militärflugzeug ist im Hof eines Wohnhauses in der Stadt Jeisk im Gebiet Krasnodar abgestürzt. Russlands Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall und erklärte in einer Stellungnahme: "Am 17. Oktober 2022 hat ein Flugzeug vom Typ Su-34 während des Steigflugs im Rahmen eines Trainingflugs von einem Flugplatz des Südlichen Militärbezirks einen Unfall erlitten. Das Flugzeug stürzte innerhalb der Stadt Jeisk ab." Das Ministerium erklärte weiter, dass die Besatzung mit dem Fallschirm abgesprungen sei. Nach Angaben der Piloten wurde der Unfall durch den Brand eines der Triebwerke beim Start der Maschine verursacht. Wie die Behörde außerdem angab, habe sich am Ort des Absturzes der Treibstoff des Flugzeugs entzündet und einen Brand verursacht. Ukrainische Antonow–Frachtmaschine stürzt mit 11,5 Tonnen Waffen und Munition in Griechenland ab Die Hauptverwaltung des russischen Katastrophenschutzministeriums erklärte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass der beim Absturz entstandene Brand eine Fläche von 2.000 Quadratmetern umfasse. Im betroffenen Wohnhaus habe der Brand die fünf unteren Stockwerke erfasst. Angaben zu Toten und Verletzten würden derzeit ermittelt. Auf seinem Telegramkanal veröffentlichte der für die Zeitung Komsonolskaja Prawda tätige Kriegsberichterstatter Alexandr Koz ein Video vom Ort des Vorfalls. Zu sehen ist ein in Flammen stehendes neunstöckiges Wohnhaus sowie die ankommende Feuerwehr. Der Gouverneur des Gebiets Krasnodar, Weniamin Kondratjew, erklärte über Telegram, dass er sich nach Jeisk begeben habe. Die regionalen Notdienste seien vor Ort im Einsatz. Das Oberhaupt des Gebiets Jeisk, Roman Bublik, gab bekannt, dass die Einwohner des betroffenen Hauses jede notwendige Unterstützung erhalten werden. Mehr zum Thema – Tödliches Drama in Griechenland: Giftwolken nach Flugzeugabsturz

