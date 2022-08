Landwirte in dem russischen Gebiet Rostow lassen Kühe mit klassischer Musik beschallen

In einigen Milchviehbetrieben in Südrussland wird den Kühen klassische Musik vorgespielt, was die Milchqualität verbessern und den Milchertrag steigern soll. So werden die südrussischen Kühe Teil des globalen Trends von klassischer Musik im Stall.

Quelle: Gettyimages.ru © China Photos

Landwirte im Bezirk Sernogradski des russischen Gebiets Rostow haben 12 Musiklautsprecher in einem modernen Stall installiert, um ihren Kühen klassische Kompositionen vorzuspielen. Das berichtet die Zeitung Argumenty i Fakty. "Dies verbessert die Stimmung der Kühe und ihre Milchleistung", so das Blatt. Allerdings ist dies in Russland nicht der einzige Fall, wo klassische Musik in einem Stall eingesetzt wird. Bereits seit mehreren Jahren spielt man etwa den Kühen auf den Rinderfarmen Inguschetiens klassische Musik vor. Milchindustrie-Verband: Milchprodukte werden noch teurer Im Jahr 2019 berichteten die Medien, dass auch Kühe im Gebiet Moskau während des Melkens mit klassischer Musik beschallt werden sollen. "Dreimal täglich wird während des Melkens bei 'Rota-Agro Blagoweschtschenie', einem der besten landwirtschaftlichen Betriebe in der Region Moskau, Musik gespielt. Nun wird das Repertoire ausgewählt, wobei der klassischen Musik der Vorzug gegeben wird – Werken von Mozart, Vivaldi, Beethoven. Experten zufolge kann die musikalische Begleitung des Melkvorgangs die Milchleistung um 4-5 Prozent steigern", erklärte damals Andrei Rasin, Minister für Landwirtschaft und Ernährung der Region Moskau, gegenüber der Nachrichtenagentur Moskau. In dem sibirischen Gebiet Jugra wurden Kühe in dem Landwirtschaftsbetrieb "Belojarskoe" ab dem Jahr 2021 mit klassischer Musik beschallt, um den Milchertrag zu steigern. Wie es in einem Gespräch mit den Medien hieß, sei "der Milchertrag um 13 Prozent gestiegen." "Sie hören Mozart, Chopin, Wagner und Vivaldi – das ist ruhige klassische Musik, die die Kühe entspannt, damit sie mehr Milch geben können", erklärte Elena Werchowod, Leiterin des Betriebes, in einem Interview mit der Jugra Media Holding. Klassische Musik wird von Landwirten auf der ganzen Welt seit langem eingesetzt – in den Vereinigten Staaten, Europa und China. Ziel ist es, bei den Tieren Stress abzubauen und den Milchertrag zu steigern. Jetzt hat dieser Trend auch Russland erreicht – und er wird nicht nur eingesetzt, um Kühe zu erfreuen, sondern auch, um Kunden anzulocken. Explodierende Erzeugerkosten – Auch die Milchpreise schießen in die Höhe In dem Gebiet Leningrad bietet das Unternehmen "Molotschnaja Kultura", das Milch, Quark, Joghurt und Sauerrahm herstellt, seinen Kunden als Bonus eine Playliste mit den Lieblingsliedern der Kühe an. Natalia Krasikowa von "Molotschnaja Kultura" erklärte gegenüber Delowoi Peterburg im Jahr 2020, dass sich die Aufnahmen des vom französischen Komponisten und Dirigenten Paul Mauriat geleiteten Orchesters als die am besten geeigneten Kompositionen erwiesen hätten: "Nach unserer langjährigen Erfahrung konzentriert sich die Kuh beim Hören der Musik und wird ruhiger, was die Milchproduktion erhöht." Im Jahr 2010 wurde klassische Musik in Deutschland für eine erfolgreiche Werbekampagne der sogenannten "Konzertmilch" mit den Dortmunder Philharmonikern genutzt. Konzipiert wurde sie von der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt/Elbe, die zudem das Orchester in den Stall holte. Die Fachzeitschrift W&V berichtete im Jahr 2011: "Die Aktion 'Konzertmilch' ist ein Erfolg: Mehr Abonnenten, mehr Besucher, bessere Auslastung, neue Zielgruppen und einen finanziell erfolgreiche Saison meldet das Konzerthaus Dortmund. Außerdem verläuft die Produktion der Konzertmilch inzwischen profitabel. 2010 hatte Jung von Matt/Elbe, die Idee, Kühe mit ausgewählten Stücken der Künstler des Konzerthauses Dortmund zu beschallen. Die so gewonnene Milch wurde als eigene Marke 'Konzertmilch Dortmund' verkauft. Mit anderen Worten: Musik hören und erleben kann man in jedem Konzerthaus. 'Die Idee war überraschend schnell beim Kunden verkauft – viel schwieriger war es, die Idee einem Bauern zu verkaufen', sagt Jochen Schwarz, Kommunikationsberater bei JvM. Am Ende wurden die Kühe eines Bauern 70 Kilometer südlich von Dortmund in Burscheid klassisch unterhalten. Erst von einem echten Orchester, später mit Aufnahmen aus dem Programm des Konzerthauses. Entstanden sind daraus Milch-Sorten von Künstlern wie Iván Fischer, Riccardo Chailly oder Mitsuko Uchida." Einige Betriebe – auch in Russland – beschränken sich jedoch nicht mehr nur auf klassische Musik. Medienberichten zufolge verwenden einige Rinderzüchter Virtual-Reality-Brillen, um Stress abzubauen: Wenn die Kühe ständig grüne Wiesen sehen, würden sie ruhiger, und die Qualität ihrer Milch verbessere sich, so glaubt man. Mehr zum Thema - Milchpreise noch mal um 35 Prozent gestiegen – Bei den Bauern kommt wenig davon an

