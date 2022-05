Russland schließt das Moskauer Büro des kanadischen Fernsehsenders CBC

Das russische Außenministerium hat die Schließung des Büros des kanadischen Fernsehsenders CBC in Moskau angekündigt. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf das Verbot der englischen und französischen RT-Sendungen, so die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Quelle: Gettyimages.ru © Artur Widak

Russland werde das Büro des kanadischen Fernsehsenders CBC in Moskau schließen und die Visa für dessen Journalisten aufheben. Dies hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bei einem Briefing gesagt. Sie erklärte: "Es wurde beschlossen, Vergeltungsmaßnahmen gegen das Vorgehen Kanadas zu ergreifen, nämlich die Schließung des Moskauer Büros des staatlichen kanadischen Rundfunksenders CBC, einschließlich der Annullierung von Akkreditierungen und russischen Visa für dessen Journalisten." Sacharowa wies darauf hin, dass sich die Maßnahme nicht gegen die kanadische Bevölkerung richte. Ihrer Meinung nach verfolge Ottawa einen offen russophoben Kurs und CBC habe sich in ein Propagandasprachrohr verwandelt, das Fälschungen über Russland verbreitet. Das sei aber nicht der Grund für die Schließung des Büros, sondern die Maßnahmen gegen die russischen Medien, erklärte Sacharowa. Kanada verbietet Ausstrahlung von RT und RT France Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums werden alle restriktiven Maßnahmen gegen Russland nicht unbeantwortet bleiben und "eine Reaktion ist unvermeidlich". Zuvor hatte Russland ähnliche Vergeltungsmaßnahmen gegen die Deutsche Welle verhängt. Der staatliche Rundfunksender CBC wurde im Jahr 1941 gegründet. Neben Kanada und Moskau unterhält die Medienanstalt Büros in Washington, New York, Los Angeles, London und Peking. Kanada hatte Mitte März den russischen Fernsehsender RT in englischer und französischer Sprache verboten, weil er "nicht im öffentlichen Interesse" sei. Kanadischen Sendern wurde die Verbreitung der Signale von RT und RT France untersagt. RT war zuvor in der EU, Australien und Großbritannien verboten. Anfang Februar hatte die deutsche Medienaufsichtsbehörde RT DE die Ausstrahlung in Deutschland untersagt, da der Sender keine Lizenz besitze. Der russische Sender erklärte, dass das Recht zur Ausstrahlung im Europäischen Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen verankert ist und dass er über eine Lizenz in Serbien verfüge. Das russische Außenministerium verbot daraufhin der Deutschen Welle den Sendebetrieb in Russland und schloss ihre Büros. Das russische Justizministerium setzte den deutschen Sender Ende März auf seine Liste der ausländischen Agenten. Mehr zum Thema – "Reporter ohne Grenzen": Verbot von RT und Sputnik ohne "angemessenen Rechtsrahmen"

