Russland: Wladimir Schirinowski im Alter von 75 Jahren gestorben

Der langjährige Vorsitzende der Liberal-Demokratischen Partei Russlands (LDPR) ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, teilte dies am Mittwoch mit. Auf Telegram schrieb er:

Seine Persönlichkeit ist so umfassend, dass man sich die Geschichte der Entwicklung des politischen Systems des modernen Russlands ohne ihn schwer vorstellen kann.

Auch der Pressedienst seiner Partei bestätigte Schirinowskis Tod. Er habe sich in die Geschichte Russlands und der ganzen Welt eingeschrieben, hieß es vonseiten der LDPR. Ob der Politiker am Mittwoch oder bereits früher starb, ist unklar.

Schon Ende März hatten mehrere russische Medien über den Tod Schirinowskis berichtet. Seine Partei und auch Wolodin dementierten damals jedoch die Gerüchte.

Der Politiker war Anfang Februar mit dem Coronavirus in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden und kämpfte seitdem mit den Folgen der Krankheit. Die LDPR dementierte alle Berichte über einen kritischen Zustand Schirinowskis und gab am 21. Februar bekannt, dass er auf dem Weg der Besserung sei.

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen in einem Kondolenzschreiben sein Beileid aus. Schirinowski sei ein erfahrener Politiker gewesen, ein brillanter Redner und Polemiker. Er habe sich als Gründer und ständiger Vorsitzender einer der ältesten politischen Parteien für die Bildung und Entwicklung des russischen Parlamentarismus und der nationalen Gesetzgebung eingesetzt, habe stets die Interessen Russlands verteidigt.

Schirinowski wurde am 25. April 1946 in Almaty im heutigen Kasachstan geboren und studierte orientalische Sprachen an der Moskauer Staatlichen Universität. Seit 1991 war er in der russischen Politik, trat sechsmal bei den Präsidentenwahlen an und ist damit absoluter Rekordhalter. Bis zum Sieg hat es jedoch nie gereicht. Der Politiker war unter anderem für sein skandalöses Verhalten und seinen derben Humor bekannt.

