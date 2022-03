Russischer Ministerpräsident verkündet weitere Maßnahmen angesichts präzedenzloser Sanktionen

Auf der Tagung der russischen Regierung am Donnerstag hat der russische Ministerpräsident Michail Mischustin die weiteren Maßnahmen zur Milderung der Auswirkungen der Sanktionen auf einfache Bürger verkündet. Vor allem will sich die Regierung auf die Unterstützung von Klein- und Mittelunternehmen und Familien mit Kindern konzentrieren. Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Preiserhöhungen scheint Priorität zu haben.

In die Unterstützungsmaßnahmen für die von Arbeitslosigkeit Betroffenen will die Regierung 40 Milliarden (rund 350 Millionen Euro) investieren. ‍Der Großteil dieser Summe soll laut Mischustin dafür verwendet werden, vorübergehende Stellen für die von Entlassung bedrohten Bürger zu schaffen, sowie um bezahlte öffentliche Arbeit für diejenigen zu organisieren, die sich beim Arbeitsamt gemeldet haben. Außerdem will die Regierung die Umschulung der betroffenen Bürger finanzieren.

Darüber hinaus wird die Regierung Mischustin zufolge in diesem Jahr zusätzliche 14 Milliarden Rubel (über 122 Millionen Euro) zuweisen, um einen vergünstigten Zinssatz für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen zu subventionieren. Unternehmen, die auf Exportwaren spezialisiert sind, sollen angesichts der Sanktionen staatliche Unterstützung erhalten.

Weiter betonte der Ministerpräsident, man müsse gegen Preiserhöhungen kämpfen:

"Man darf es nicht zulassen, dass die aktuellen Schwierigkeiten einfach durch Preiserhöhungen überwunden werden."

Mischustin unterstrich, die Regierung werde die Preise für lebensnotwendige Waren wie Medikamente überwachen.

Experten warnen angesichts der präzedenzlosen antirussischen Sanktionen vor einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise in Russland, die alle Sektoren und Industriezweige betreffen wird. Zahlreiche internationale Großunternehmen hatten wegen der russischen Militäraktion in der Ukraine und dem rapiden Wertverlust der russischen Währung ihre Tätigkeit in Russland eingestellt.

