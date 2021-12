Wladimir Putin: 32 Terroranschläge in Russland seit Jahresanfang verhindert

Am Montag gratulierte Wladimir Putin in einer Ansprache den Mitarbeitern der russischen Sicherheitsdienste zu ihrem beruflichen Feiertag, der jährlich am 20. Dezember begangen wird. Darin betonte der russische Präsident die schwierige internationale Lage sowie die Art und das Ausmaß der aktuellen Herausforderungen und Risiken, die heutzutage höhere Anforderungen an die Arbeit der Beamten stellen würden. Putin wird von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert:

"In den vergangenen Jahren hat es in diesem komplexen und sehr verantwortungsvollen Bereich bedeutende Erfolge und einen insgesamt positiven Trend gegeben."

Dank der Bemühungen der Sicherheitsdienste sei die terroristische Bedrohung in Russland drastisch zurückgegangen, so der Präsident. So konnten ihm zufolge innerhalb der vergangenen elf Jahre mehr als 200 Terrorangriffe verhindert werden. Die Zahl der terrorismusbezogenen Straftaten sei in diesem Zeitraum ebenfalls um ein Vielfaches geschrumpft. Die überwiegende Mehrheit dieser Straftaten werde bereits in der Vorbereitungsphase vereitelt. Der Präsident zog auch die Bilanz des laufenden Jahres:

"In den ersten elf Monaten des scheidenden Jahres konnten dank Ihrer reibungslosen und operativen Arbeit 61 derartige Straftaten verhindert werden, darunter 32 terroristische Akte. Dies ist ein gutes Ergebnis, aber viele Probleme sind noch zu lösen."

Es sei notwendig, auch weiterhin "offensiv und effektiv zu handeln", fügte Putin hinzu. Neben dem Kampf gegen den Terrorismus zählte das russische Staatsoberhaupt die Fortsetzung der offensiven Taktik bei der Spionage- und Korruptionsbekämpfung sowie die Gewährleistung eines zuverlässigen Schutzes der Staatsgrenzen zu den weiteren vorrangigen Aufgaben.

