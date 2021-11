Wladimir Putin zu seiner möglichen Kandidatur für Präsidentenwahl 2024: "Bin noch unentschieden"

Am Dienstag nahm Wladimir Putin an der Plenarsitzung des Investitionsforums "Russland ruft!" per Videokonferenz teil. Dabei äußerte er sich unter anderem zur Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die russische Wirtschaft sowie zu seiner möglichen Wiederwahl für eine dritte Amtszeit.