Sputnik V als Nasenspray: Hersteller Generium will Präparat in wenigen Monaten registrieren lassen

In Russland wird weiterhin an Corona-Impfstoffen gearbeitet. Geplant ist unter anderem, das Vakzin Sputnik V auch intranasal anzuwenden. Als Nasenspray wird das Präparat mehr Vorteile haben. Ein russisches Unternehmen will nun mit einer klinischen Studie beginnen.