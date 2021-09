Russland: Drei junge Frauen im Gebiet Orenburg tot aufgefunden

In der russischen Stadt Gai, etwa 1.800 Kilometer von Moskau entfernt, sind drei junge Frauen bei einer Brandlöschung tot aufgefunden worden. Alle drei zeigen Spuren eines gewaltsamen Todes. Die Frauen waren 17, 18 und 19 Jahre alt. Nach dem Täter wird gefahndet.

In einer Wohnung in der Stadt Gai wurden am Donnerstagmorgen zwei leblose Frauenkörper entdeckt. Die Toten zeigten Spuren eines gewaltsamen Todes. Draußen im Hof lag eine weitere Frauenleiche mit den gleichen Verletzungen. Die Leichen wurden im Zuge einer Brandlöschung entdeckt.

Laut Medienberichten soll ein 18-Jähriger die drei Freundinnen mit einer Axt getötet und anschließend die Wohnung angezündet haben. Die Angehörigen des mutmaßlichen Täters sagten, er habe mit der Tat nichts zu tun.

Das russische Ermittlungskomitee veröffentlichte erste Aufnahmen vom Tatort.

В Гае нашли тела трёх девушек.Полиция расследует убийство трёх студенток в Оренбургской области. Два тела обнаружили в квартире, где случился пожар, ещё одно — во дворе дома. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали жильё и учились в одном из образовательных учреждений. pic.twitter.com/tORrdpPzB6 — TVC News (@tvcplus) September 30, 2021

Nach Angaben der Behörde waren die Frauen 17, 18 und 19 Jahre alt. Sie stammten aus der Republik Baschkortostan, wohnten gemeinsam in einer Mietwohnung und waren Medizinstudentinnen. Die Ermittler dementierten Berichte, dass die Frauen mit einer Axt getötet wurden. Ihren Angaben zufolge sei am Tatort ein Messer gefunden worden. Die Ermittlungen laufen weiter.

