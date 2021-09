"Das ist Blasphemie" – Peskow kritisiert Verbreitung alternativer Versionen von Sinitschews Tod

Dmitri Peskow hat mitgeteilt, alle anderen Behauptungen zum Tod von Sinitschew seien Blasphemie. Er stellte klar, dass es nur eine wahre Version gibt. Zuvor wurde in einigen Telegram-Kanälen geschrieben, dass nicht Sinitschew versuchte, den Regisseur zu retten, sondern dass es umgekehrt gewesen wäre.

Behauptungen mit alternative Versionen zum Tod des bisherigen Leiters des Ministeriums für Notsituationen der Russischen Föderation Jewgeni Sinitschew seien Blasphemie. Dies hat der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am 9. September klargestellt. Auf die Fragen von Journalisten antwortete er, dass der Kreml sich über die Umstände der Tragödie absolut im Klaren sei. Peskow sagte:

"Es gibt keine Versionen, es gibt nur die wahre Geschichte. Alles andere ist schon ziemlich blasphemisch, sind unwahre Erfindungen."

Gestern schrieben einige unabhängige Telegrammkanäle, insbesondere Readovka, dass Jewgeni Sinitschew und der Kameramann Alexander Melnik gegen 7 Uhr morgens nicht während einer Übung in der Nähe von Norilsk, sondern einige hundert Kilometer entfernt gestorben seien – auf dem Gelände am Wasserfall Kitabo-Oron im mittelsibirischen Putorana-Felsmassiv.

Readovka schrieb auch, die tatsächlichen Umstände der Tragödie würden von der offiziellen Version abweichen. Es wäre der verstorbene Kameramann gewesen, der angeblich versucht hätte, den in den Abgrund gestürzten Minister zu retten, und nicht umgekehrt. Jewgeni Sinitschew wäre ausgerutscht, als er sich dem Rand des Wasserfalls näherte – zu dieser Jahreszeit ist es am Kitabo-Oron bereits kalt und vereist, so Readovka. Der Telegram-Kanal stellte auch fest, dass dies ein touristischer Asuflug gewesen wäre.

Jewgeni Sinitschew, der bisherige Leiter des russischen Katastrophenschutzministeriums, war am Mittwoch in der Stadt Norilsk bei dem Versuch ums Leben gekommen, das Leben des Filmregisseurs Alexander Melnik zu retten. Der Minister befand sich zu einem Arbeitsaufenthalt in Norilsk im Zusammenhang mit groß angelegten Katastrophenschutz-Übungen. Sinitschew leitete das Katastrophenschutzministerium seit dem Jahr 2018. Putin nannte Sinitschews Tod einen großen Verlust. Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagte, Sinitschew sei als echter Retter gestorben.

